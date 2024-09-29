На Кубани подавленный РЭБ беспилотник врезался в дерево и взорвался

В результате в расположенном поблизости доме выбило окна и двери, осколками был поврежден автомобиль, рассказал губернатор. Он уточнил, что никто не пострадал

В селе Шабельское Щербиновского района Краснодарского края беспилотник, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), при падении врезался в дерево и взорвался, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

«От взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль», — написал он.

По словам Кондратьева, никто не пострадал. Место падения дрона оцепили. Семья, проживавшая в пострадавшем доме, на время переехала к родственникам.

В ночь на 21 сентября атаке дронов подвергся Тихорецкий район Кубани. Губернатор заявлял, что были подавлены два беспилотника. Из-за падения обломков одного из них произошел пожар, «перешедший на взрывоопасные предметы», что привело к детонации. Были эвакуированы 1200 человек.