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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Кубани сообщил о возвращении в дома жителей Тихорецкого района

Губернатор Кондратьев: жители Тихорецкого района возвращаются в свои дома
Сюжет
Военная операция на Украине
Тихорецкий район Кубани подвергся атаке беспилотников в ночь на 21 сентября. Из-за падения их обломков возник пожар, перекинувшийся на «взрывоопасные предметы». По словам губернатора, жители уже начали возвращаться в свои дома
Фото: kondratyevvi / Telegram
Фото: kondratyevvi / Telegram

Жители Тихорецкого района Краснодарского края, эвакуированные после атаки дронов и возникшего пожара, который перекинулся на «взрывоопасные предметы», начинают возвращаться в свои дома. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Жители Тихорецкого района, временно находившиеся в гостиницах, возвращаются в свои дома. Спецслужбы завершили работу на дальней территории. Сотрудники МЧС ликвидировали все возгорания», — рассказал Кондратьев.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день все ограничения на въезд в Тихорецк сняты, движение открыто. «Сегодня все школы и детские сады в городе будут работать в обычном режиме. Однако в станице Новорождественской школа № 8 пока перешла на дистанционное обучение, детский сад поселка Каменного будет закрыт», — добавил глава региона.

В Тихорецком районе Кубани завершили разминирование после атаки дронов
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Фото:a_perepelin / VK

Украинские дроны атаковали Тихорецкий район в ночь на 21 сентября. Минобороны России отчитывалось об уничтожении 18 дронов над Краснодарским краем. Как уточнял Кондратьев, в Тихорецком районе подавили два БПЛА. Из-за падения их обломков возник пожар, который перекинулся на «взрывоопасные предметы», начались взрывы. Он не назвал место происшествия, но объявил о временной эвакуации жителей ближайшего поселка.

Вечером в тот же день в районе ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Из самого района, как сообщал Кондратьев, эвакуировали 1,2 тыс. человек. Накануне глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин отчитался о завершении работ по разминированию. Вместе с тем он призвал жителей района быть бдительными при обнаружении подозрительных предметов и немедленно сообщать об этом в экстренные службы.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Краснодарский край беспилотники разминирование эвакуация пожары Военная операция на Украине
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