Военком Петербурга опроверг информацию о длинных очередях в военкоматы

О том, что в Петербурге выстроились очереди в военкоматах, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев. По данным издания, большинство ожидающих — сотрудники отделов кадров компаний. Военком города опроверг наличие очередей

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Информация о том, что в военкоматах Санкт-Петербурга образовались длинные очереди из-за постановки на воинский учет сотрудников предприятий, не соответствует действительности. Об этом сообщил журналистам военный комиссар города Марат Урмансов, передает «РИА Новости».

«Информация о якобы очередях из сотрудников организаций и предприятий, отвечающих за воинский учет, в военкоматы города Санкт-Петербурга не соответствует действительности», — заявил Урмансов.

Он отметил, что военкоматы работают ежедневно с понедельника по пятницу в плановом режиме полный рабочий день, а 1 октября не является крайней датой подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету.

«Все организации успеют подать списки в военные комиссариаты своевременно. Сотрудники военкоматов оказывают в этом представителям предприятий всю необходимую помощь», — сказал Урмансов.

Ранее о том, что в Санкт-Петербурге выстроились длинные очереди в военкоматах, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев. Издание опубликовало фотографии, на которых действительно видны большие очереди перед военкоматами.

По данным «Фонтанки», значительное число ожидающих — сотрудники отделов кадров компаний, которые пришли подать данные о своих работниках по воинскому учету. По словам людей, стоящих в очереди, комиссариаты не справляются с нагрузкой.

Читательница «Фонтанки», пришедшая в военкомат Кировского района Санкт-Петербурга, сказала, что «за час прошло пять человек». Также на этой неделе очереди образовались в военкомате Выборгского района, рассказал изданию юрист, специализирующийся на вопросах воинского учета.