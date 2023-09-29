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Военком Петербурга опроверг информацию о длинных очередях в военкоматы

Военком Петербурга Урмансов опроверг данные о длинных очередях в военкоматы
О том, что в Петербурге выстроились очереди в военкоматах, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев. По данным издания, большинство ожидающих — сотрудники отделов кадров компаний. Военком города опроверг наличие очередей
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Информация о том, что в военкоматах Санкт-Петербурга образовались длинные очереди из-за постановки на воинский учет сотрудников предприятий, не соответствует действительности. Об этом сообщил журналистам военный комиссар города Марат Урмансов, передает «РИА Новости».

«Информация о якобы очередях из сотрудников организаций и предприятий, отвечающих за воинский учет, в военкоматы города Санкт-Петербурга не соответствует действительности», — заявил Урмансов.

Он отметил, что военкоматы работают ежедневно с понедельника по пятницу в плановом режиме полный рабочий день, а 1 октября не является крайней датой подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учету.

«Все организации успеют подать списки в военные комиссариаты своевременно. Сотрудники военкоматов оказывают в этом представителям предприятий всю необходимую помощь», — сказал Урмансов.

Ранее о том, что в Санкт-Петербурге выстроились длинные очереди в военкоматах, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев. Издание опубликовало фотографии, на которых действительно видны большие очереди перед военкоматами.

По данным «Фонтанки», значительное число ожидающих — сотрудники отделов кадров компаний, которые пришли подать данные о своих работниках по воинскому учету. По словам людей, стоящих в очереди, комиссариаты не справляются с нагрузкой.

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Читательница «Фонтанки», пришедшая в военкомат Кировского района Санкт-Петербурга, сказала, что «за час прошло пять человек». Также на этой неделе очереди образовались в военкомате Выборгского района, рассказал изданию юрист, специализирующийся на вопросах воинского учета.

Президент Владимир Путин в конце июля подписал закон о повышении штрафов за неявку в военкомат без уважительной причины: с 1 октября неявка будет наказываться от 10 тыс. до 30 тыс. руб. До начала октября штрафы составят от 500 до 3 тыс. руб.

При этом, если призывник переехал на новое место жительства, но не уведомил об этом военкомат, его также могут оштрафовать на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Если он не сообщил об изменении семейного положения или места работы, то штраф составит от 1 тыс. до 5 тыс. руб.

Кроме штрафа, не явившимся в военкомат россиянам грозит ограничение права на управление автомобилем, запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, приостановка госрегистрации недвижимости и отказ в получении кредитов и займов.

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Теги
Мир Ландау, Илья Пламенев Илья Пламенев
Санкт-Петербург военкомат военком осенний призыв
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