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Доходы визовых центров в России выросли на фоне ограничений

У пяти визовых центров в России выросли доходы на фоне ограничений
Большинство визовых центров, обслуживающих европейские страны, увеличили выручку в прошлом году. Спад показали компании, работающие с Великобританией и Швейцарией. Эксперты объясняют это восстановлением спроса после пандемии
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Возникшие в 2022 году у россиян сложности с покупкой билетов и с международными финансовыми расчетами, а также прекращение выдачи виз некоторыми странами не привели к снижению доходов большинства визовых центров, оказывающих официальные услуги по приему документов для рассмотрения посольствами европейских стран в России. Это следует из налоговой отчетности пяти компаний — операторов визовых центров по РСБУ, изученной РБК: VFS Global (работает почти с тремя десятками государств, в том числе с Австрией, Болгарией, Венгрией, Францией), VMS (Италия), VisaMetric (Германия), BLS International (Испания) и TLScontact (Великобритания и Швейцария).

Компания VFS Global (российское юрлицо — ООО «ВиЭф Сервисес») получила наибольшую с начала пандемии выручку из всей пятерки. Если в 2020 году ее выручка по РСБУ составила 765 млн руб., а в 2021 году она выросла до 903 млн руб., то в 2022 году компания выручила 1,13 млрд руб. Впрочем, это в четыре раза уступает допандемийным показателям — в 2019 году VFS Global заработала в России 4,35 млрд руб.

Обслуживающая посольство Италии компания VMS (ООО «Виза менеджмент сервис») также год к году увеличила показатель почти в два раза — с 212 млн в 2021-м до 387 млн в 2022-м. До пандемии, в 2019 году, ее выручка составила 1,268 млрд руб.

На 74%, до 141 млн руб., выросла выручка компании VisaMetric (ООО «Визаметрик»), обслуживающей посольство Германии. Годом ранее она составила 80,6 млн руб.

Почти в два с половиной раза выросла выручка BLS International (ООО «БЛС Интернешнл Сервисес»), обслуживающей посольство Испании: в 2021 году она заработала 99 млн руб., в прошлом году — 262 млн (в 2019 году показатель составил 731 млн руб.).

Доходы визовых центров в России выросли на фоне ограничений

Доходы упали у TLScontact (ООО «ТЛСконтакт (РУ)»), работающей со Швейцарией и Великобританией: если в 2021 году компания заработала 336 млн руб., то в прошлом — 299 млн.

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На запросы РБК, за счет чего выросла выручка, в компаниях не ответили. В VFS Global указали, что визы и связанная с ними статистика находятся в компетенции посольств.

Визовые центры, как объясняет генеральный директор турфирмы «Да Турс» Лилия Феоктистова, взимают фиксированную плату за свои услуги. Увеличение оборота вызвано рядом факторов, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, среди которых повышенный спрос на визы и на ВИП-обслуживание.

Визовый сбор за оформление шенгенской визы с сентября прошлого года составляет €80 (прежде — €30); сервисный сбор компаний-посредников разный: сейчас при подаче документов в посольство Франции он составит €35,5 по курсу в день оплаты, при подаче в посольство Швейцарии — 2500 руб., в посольство Италии — 3430 руб.

В отчетности VisaMetric указано, что из полученных 140 млн руб. на сервисный сбор пришлось 106 млн, дополнительные услуги принесли 25 млн, агентское вознаграждение — еще 9 млн.

Пандемийное восстановление

Опрошенные РБК эксперты объясняют рост выручки визовых центров главным образом постпандемийным восстановлением спроса на визы. В 2021 году во многих странах действовали ковидные ограничения, для въезда требовались прививки, одобренные ВОЗ, действовали ограничения внутри стран (карантин по прилету, комендантский час, повторный ПЦР-тест, ограничения в местах общего пользования), напоминает Феоктистова. «Все это, естественно, влияло на подачу виз и посещение стран. После полного снятия ковидных ограничений увеличился поток желающих получить визы», — продолжает она. «Определенный рост после снятия ковидных ограничений есть [в Италию, Испанию]. Но также наблюдаем и сдерживающие факторы: сложность с записью в визовый центр, логистика перелета, стоимость авиабилетов и ряд других», — перечисляет глава «Да Турс».

«В 2021 году была все-таки относительно низкая база. Люди получали визы, но авиасообщения не было, поток был мизерный. Поэтому такая динамика, скорее всего, объясняется отчасти этим фактором, а также наплывом желающих в 2022 году», — считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Доходы визовых центров в России выросли на фоне ограничений
Доходы визовых центров в России выросли на фоне ограничений

Какие визы получали россияне

В 2021 году россиянами, по данным портала Schengen Visa Info, было подано 536 тыс. заявлений на шенгенские визы, выдано было 513 тыс. виз. В 2020 году подано было 653 тыс. заявлений, выдано было 635 тыс. виз.

В 2021 году:

  • Франция получила 6052 заявления и выдала 5464 визы;
  • Германия получила 29 265 заявлений и выдала 24 777 виз;
  • Италия получила 66 057 заявлений и выдала 63 953 визы;
  • Испания получила 70 873 заявления и выдала 67 517 виз.

Данных за 2022 год нет.

«За период пандемии произошло существенное сокращение числа действующих виз и многоразовых виз, так как страны вводили ограничения. В лучшие времена было 4 млн виз на руках у россиян для различных целей: и туристические, и деловые, и лечебные, и так далее. После окончания пандемии на руках осталось 972 тыс. виз, есть официальные цифры Еврокомиссии, которые это подтверждают. Соответственно, после открытия, снятия ограничений возник спрос на визы в целом», — отметил в беседе с РБК Дмитрий Горин.

После того как из 27 стран Шенгенского соглашения десять прекратили выдавать визы гражданам России, а несколько запретили въезд по туристическим визам, произошел переток запросов. «По итогам прошлого года, несмотря на отсутствие авиасообщения, Испания, например, выдала в три раза больше виз, чем в 2021 году. Греция — самая первая страна, которая стала восстанавливать выдачу виз, потом Италия», — отмечает Горин.

Доходы визовых центров в России выросли на фоне ограничений
Доходы визовых центров в России выросли на фоне ограничений

Британско-швейцарский спад

Падение выручки компании TLScontact может быть связано с особенностями поездок в обслуживаемые ею страны. «И Швейцария, и Великобритания выдают визы, но Великобритания довольно-таки долго их выдает, процесс получения занимает до двух месяцев. И Великобритания — это все же страна для недвижимости, для учебы, для бизнеса — не столько туристическая», — пояснил Дмитрий Горин.

В Швейцарию россияне традиционно ездят не так уж часто, отмечает Феоктистова. Если в 2019 году в швейцарское посольство было подано 19,8 тыс. заявлений на визу, то в 2020 году — 4,8 тыс., в 2021 году — 6,2 тыс.

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Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Анастасия Серова Анастасия Серова
визы визовый сбор Евросоюз Италия Испания
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