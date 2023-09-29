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Посол США выступил за договор о безопасности нефтепровода в Новороссийск

Посол США в Астане: нужен договор о безопасности инфраструктуры в Черном море
Возможность заключения договора, обеспечивающего безопасность коммерческих объектов в Черном море, обсуждался с Астаной и «различными компаниями», сообщил посол США. В КТК заявили, что им не сообщали о таких встречах
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Дэниел Розенблюм
Дэниел Розенблюм (Фото: primeminister.kz)

Из-за сложной ситуации в Черном море следует разработать договор, который бы обеспечил безопасность коммерческой инфраструктуры, в том числе объектов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Такое мнение выразил посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм, передает Inbusiness.

«Я не уверен, насколько это возможно, но было бы идеально, если бы подобный договор появился, чтобы военные действия никак не повлияли на коммерческие, гражданские объекты», — заявил Розенблюм.

По словам посла, этот вопрос обсуждался с правительством Казахстана и «представителями различных компаний, которые рассчитывают на КТК в своей работе», но разговоры пока были «из категории дискуссий, обсуждений, как таковых запросов о помощи не было».

В пресс-службе КТК заявили РБК, что руководство консорциума «не было уведомлено о таких встречах и не принимало в них участия». «Менеджмент компании предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасной работы и защиты всей инфраструктуры нефтепровода Тенгиз — Новороссийск», — добавили в пресс-службе.

Крупнейшими акционерами КТК являются «Транснефть» (24%) и казахский «КазМунайГаз» (19%). Кроме того, акциями консорциума владеют «КТК Компани» — 7%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15%, LUKARCO B.V. — 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5%, BG Overseas Holdings Limited — 2%, Eni International N.A. N.V. S. a r.l. — 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75%.

Протяженность трубопровода Тенгиз — Новороссийск составляет 1511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал компании оснащен тремя выносными причальными устройствами.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Георгий Смирнов
Черное море КТК нефть Казахстан Новороссийск США
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