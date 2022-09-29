Власти выделят на работу движений детей и молодежи более ₽21 млрд в год
На работу недавно созданного общероссийского движения детей и молодежи со следующего года будут выделять по 21,35 млрд руб. в год, следует из поручений президента России Владимира Путина, опубликованных на сайте Кремля.
В 2022 году на финансовое обеспечение работы нового движения, в том числе на оплату труда его работников, власти выделят Росмолодежи 379 млн руб. из резервного фонда правительства.
Администрации президента поручено до 1 октября ввести государственную должность председателя правления движения. До 31 декабря правительство вместе с властями Москвы должны выделить и передать движению помещение для его администрации.
Законопроект о детском движении был внесен в Госдуму 19 мая, в день столетия пионерской организации. В пояснительной записке к документу говорилось, что закон разработан для содействия «проведению государственной политики в интересах детей и молодежи», а также «для участия [государства] в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга». Госдума и Совет Федерации одобрили поправки, 14 июля закон подписал президент.
Движение будет добровольным, вступить в него смогут школьники старше шести лет. Наставниками-вожатыми станут совершеннолетние россияне, это не могут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица. В работе движения не смогут участвовать и организации-иноагенты.
Назвать это движение сначала планировалось «Большая перемена», но в итоге депутаты решили дать возможность выбрать название его участникам на съезде в декабре. Движение будет иметь свою символику — гимн, эмблемы и флаги — и получит возможность открывать филиалы за рубежом.
Как поясняла глава комиссии Госдумы по просвещению Ольга Казакова, от пионерии новое движение будет отличаться тем, что оно не будет привязано к политической партии. Новая организация будет движением «вне политики, но внутри государственной политики», отметила депутат.