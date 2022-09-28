Пушилин заявил о переходе ДНР к новому этапу боевых действий

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

После референдума о вхождении в состав России Донецкая народная республика перейдет к новому этапу боевых действий, заявил глава республики Денис Пушилин. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Вся территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий», — сказал Пушилин.

Он также сообщил, что выезжает в Москву для завершения юридической части вхождения ДНР в состав России.

«Документ на руках, протокол на руках, теперь путь в Москву. Еду прямо сейчас», — сказал он и поблагодарил всех жителей республики, участвовавших в референдуме. «Вы все герои вне зависимости от того, какую должность вы занимаете», — отметил глава ДНР.

Референдум проходил с 23 по 27 сентября 2022 года. Согласно окончательным результатам после обработки 100% бюллетеней, за вхождение ДНР в состав России проголосовали 2 116 800 (99,23%) избирателей, против — 4938 (0,62%). Явка, по данным избиркома ДНР, составила 97,51%.

Россия признала независимость республик Донбасса 21 февраля 2022 года. В тот день президент Владимир Путин подписал два указа — о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик и два договора — о дружбе и взаимопомощи. Подписание состоялось в Екатерининском зале Кремля, где ранее днем на расширенном заседании Совета безопасности он обсудил с членами Совбеза возможность признания. От имени самопровозглашенных в 2014 году республик договоры подписывали их главы — Денис Пушилин за ДНР и Леонид Пасечник за ЛНР.

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Позже Путин пояснил, что республики признаны в границах, на которых в 2014 году проходил референдум, то есть практически в административных границах Луганской и Донецкой областей Украины.

24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Сейчас ЛНР практически полностью находится под контролем российский войск, в то время как значительную часть Донецкой области контролирует украинская власть.

ДНР, ЛНР, а также временные администрации Херсонской и Запорожской областей 20 сентября объявили о решении провести референдумы о вхождении в Россию с 23 по 27 сентября.

