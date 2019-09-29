NYT узнала о попытке Трампа обвинить Украину во вмешательстве в выборы

Трамп предпринимал попытки поиска информации о причастности Украины к вмешательству в выборы США, несмотря на выводы спецслужб и Минюста, утверждает газета

Американский президент Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы, которые прошли в США в 2016 году. К такому выводу пришла газета The New York Times, основываясь на неких документах, а также ссылаясь на несколько американских и украинских источников.

«Несмотря на выводы спецслужб и Минюста США относительно того, что Россия была ответственна за вмешательство в выборы 2016 года, Трамп был склонен искать доказательства того, что вмешательство было связано с Украиной и враждебными в отношении него силами», — говорится в материале.

В нем также указывается, что Трамп направил своего адвоката Рудольфа Джулиани на Украину, чтобы, в частности, получить эти данные. NYT отмечает, что американский президент таким образом проводил в отношении Украины «теневую внешнюю политику», цель которой расходилась с официальным курсом Вашингтона.

По данным издания, Трамп полагал, что некие силы на Украине, которые были связаны с Демократической партией, участвовали в распространении компрометирующих материалов о руководителе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте во время президентской кампании.

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