 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Посольство сообщило о гибели воевавшего на стороне Украины мексиканца

Сюжет
Военная операция на Украине
По данным мексиканских СМИ, 20-летний Карлос Хесус Гонсалес Мендоса летом приехал на Украину и вступил в Интернациональный легион
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

На Украине погиб гражданин Мексики Карлос Хесус Гонсалес Мендоса, сообщает мексиканский МИД.

«Посольство [в Киеве] подтвердило у украинских властей смерть господина Гонсалеса после того, как связалось с его матерью. Оно также подтвердило, что он не входил в состав Вооруженных сил Мексики», — говорится в заявлении ведомства.

Зеленский разрешил иностранцам служить в Нацгвардии Украины
Политика
Фото:Архип Верещагин / ТАСС

В МИДе не уточнили обстоятельств смерти. Портал Infobae пишет, что 20-летний молодой человек погиб в ходе боев на Украине, в которых участвовал на стороне Киева. Он приехал в страну летом и вступил в Интернациональный легион территориальной обороны Украины, о создании которого президент Владимир Зеленский объявил в конце февраля 2022 года после начала полномасштабных военных действий.

Российские власти считают наемниками иностранцев, участвующих в боях на стороне ВСУ. Следственный комитет оценивал их число в 3,1 тыс. по состоянию на конец апреля и сообщал о сотнях уголовных дел по ч. 3 ст. 359 (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Мексика Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Захарова заявила об участии иностранцев в боях в Курской области
Политика
Минобороны заявило о ракетном ударе по лагерю иностранных инструкторов
Политика
Politico узнало о реакции Байдена на идею Макрона об инструкторах для ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 102,08 (-0,21) Инвестиции, 28 авг, 17:46 Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 91,44 (-0,04) Инвестиции, 28 авг, 17:46
Золотодобытчик «Селигдар» анонсировал дивиденды с доходностью 8%Инвестиции, 10:35
Власти Индонезии не исключили блокировку TelegramТехнологии и медиа, 10:31
На Ямайке 16-летний подводный охотник погиб при нападении акулыОбщество, 10:29
Сериал «Клон»: как ИИ поставил на поток финансовое мошенничествоPro, 10:23
Губернатор назвал позором «голую вечеринку» в ночном клубе в АстраханиОбщество, 10:22
Джокович установил рекорд «Большого шлема»Спорт, 10:21
После обстрела Льгова загорелся склад и получили повреждения два домаПолитика, 10:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 10:14
Аналитики увидели превращение проката самокатов в общественный транспортОбщество, 10:08
СК возбудил дела после обрушения в Приморье двух мостов за деньОбщество, 10:07
Силовики накрыли канал продажи шпионских ручек и часов в МосквеОбщество, 10:04
Лучшая теннисистка России проиграла во втором раунде US OpenСпорт, 10:04
Первый мотоцикл в мире: история, устройство, технические характеристикиАвто, 10:03
Акции NVIDIA упали почти на 7% после разочаровывающих прогнозовИнвестиции, 10:03