Посольство сообщило о гибели воевавшего на стороне Украины мексиканца
На Украине погиб гражданин Мексики Карлос Хесус Гонсалес Мендоса, сообщает мексиканский МИД.
«Посольство [в Киеве] подтвердило у украинских властей смерть господина Гонсалеса после того, как связалось с его матерью. Оно также подтвердило, что он не входил в состав Вооруженных сил Мексики», — говорится в заявлении ведомства.
В МИДе не уточнили обстоятельств смерти. Портал Infobae пишет, что 20-летний молодой человек погиб в ходе боев на Украине, в которых участвовал на стороне Киева. Он приехал в страну летом и вступил в Интернациональный легион территориальной обороны Украины, о создании которого президент Владимир Зеленский объявил в конце февраля 2022 года после начала полномасштабных военных действий.
Российские власти считают наемниками иностранцев, участвующих в боях на стороне ВСУ. Следственный комитет оценивал их число в 3,1 тыс. по состоянию на конец апреля и сообщал о сотнях уголовных дел по ч. 3 ст. 359 (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).
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