Зеленский разрешил иностранцам служить в Нацгвардии Украины
Иностранцы смогут служить в Нацгвардии Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
«Иностранцы, на законных основаниях находящиеся на территории Украины, ранее не судимые и отвечающие требованиям прохождения военной службы, определенным законом Украины «О воинской обязанности и военной службе», могут быть приняты в добровольном порядке (по контракту) на военную службу в Национальную гвардию Украины», — говорится в документе.
Согласно положениям указа, иностранные граждане смогут заключить контракт в рядах рядового, сержантского и старшинского составов. В документе также говорится о возможности службы для лиц без гражданства после проведения проверки. Указ Зеленского вступил в силу со дня его опубликования.
Нацгвардия входит в системы Министерства внутренних дел и взаимодействует с вооруженным силами Украины. После начала военной операции ее численность достигала порядка 90 тыс. человек. В июле 2023 года Нацгвардию возглавил генерал Александр Пивненко
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