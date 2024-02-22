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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский разрешил иностранцам служить в Нацгвардии Украины

Зеленский подписал указ о службе иностранцев в Нацгвардии Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский разрешил иностранцам служить в Нацгвардии Украины. Лица без гражданства также могут получить такую возможность после проверки МВД, говорится в указе президента
Фото: Архип Верещагин / ТАСС
Фото: Архип Верещагин / ТАСС

Иностранцы смогут служить в Нацгвардии Украины. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

«Иностранцы, на законных основаниях находящиеся на территории Украины, ранее не судимые и отвечающие требованиям прохождения военной службы, определенным законом Украины «О воинской обязанности и военной службе», могут быть приняты в добровольном порядке (по контракту) на военную службу в Национальную гвардию Украины», — говорится в документе.

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Согласно положениям указа, иностранные граждане смогут заключить контракт в рядах рядового, сержантского и старшинского составов. В документе также говорится о возможности службы для лиц без гражданства после проведения проверки. Указ Зеленского вступил в силу со дня его опубликования.

Нацгвардия входит в системы Министерства внутренних дел и взаимодействует с вооруженным силами Украины. После начала военной операции ее численность достигала порядка 90 тыс. человек. В июле 2023 года Нацгвардию возглавил генерал Александр Пивненко

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Юлия Овчинникова
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