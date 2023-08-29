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Военная операция на Украине ,  
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В ООН сообщили о гибели более 9500 мирных жителей на Украине

ООН: с начала конфликта на Украине погибли 9,5 тыс. мирных жителей
Сюжет
Военная операция на Украине
Свыше 9,5 тыс. мирных жителей погибли и 17 тыс. получили ранения после начала конфликта на Украине, сообщили в ООН. Больше всего раненых и убитых в Донецкой и Луганской областях — 4220 и 6183 соответственно
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

С начала конфликта на Украине погибли 9511 мирных жителей, еще 17 206 получили ранения, следует из данных Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 27 августа.

По данным ООН, общее количество потерь среди гражданского населения с 24 февраля 2022 года превысило 21 тыс. человек. Среди погибших: 4405 мужчин, 2638 женщин, 233 девочки и 287 мальчиков, а также 29 детей и 1919 взрослых, пол которых не установлен.

Больше всего раненых и убитых в Донецкой и Луганской областях — 4220 и 6183 соответственно. В других регионах — 3176 убитых и 8024 раненых.

В управлении подчеркнули, что «фактические цифры значительно выше», поскольку получение информации из некоторых мест, где в настоящее время идут боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, целью которой он назвал защиту людей от «геноцида со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны. Российское Минобороны заявляет, что российские военные наносят удары только по объектам военной инфраструктуры.

После начала российской военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на 23 августа, с февраля прошлого года из Украины выехало свыше 23 млн человек, из которых вернулись только 16,7 млн. Больше всего беженцев приняли Россия (1,3 млн), Германия (1,08 млн) и Польша (968 тыс.).

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Москва неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам при условии принятия «территориальных реалий». В Киеве говорили, что согласны обсуждать мирный план, который не предусматривает отказ от территорий и заморозку конфликта.

В ООН сообщили о гибели более 9500 мирных жителей на Украине
В ООН сообщили о гибели более 9500 мирных жителей на Украине

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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