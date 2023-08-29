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Военная операция на Украине ,  
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FT сообщила о рисках для помощи Украине из-за споров о бюджете ЕС

FT: споры членов ЕС о бюджете ставят под угрозу финансовую помощь Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Страны ЕС поспорили из-за призыва Брюсселя выделить дополнительные €86 млрд для снижения нагрузки на бюджет сообщества и одновременного обеспечения Киева вооружением в течение четырех лет. Некоторые призывают сократить этот объем
Фото: Laurence Griffiths / Getty Images
Фото: Laurence Griffiths / Getty Images

Разногласия между странами — членами Евросоюза по поводу бюджета сообщества могут поставить под угрозу приток помощи Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Издание напоминает, что в июне Еврокомиссия призвала 27 стран выделить в общий бюджет дополнительные €66 млрд до 2027 года для помощи Украине, борьбы с миграцией и развития конкурентоспособности. Еще €20 млрд предлагается выделить в специальный фонд на обеспечение Украины вооружением в течение следующих четырех лет. Запросы Брюсселя о предоставлении в общей сложности €86 млрд вызвали споры в ЕС, некоторые страны-члены призывают к снижению расходов, пишет издание.

Как отмечает FT, из суммы €66 млрд около €19 млрд предназначены на покрытие процентных расходов по совместным займам; еще €2 млрд — административные расходы, в том числе повышение зарплат чиновников; €15 млрд — проекты, связанные с ростом миграции и финансированием не входящих в ЕС стран; €17 млрд — выделение Украине финансовой помощи в виде грантов; остальное — прочие инициативы.

Многие страны ЕС поддерживают увеличение финансовой поддержки Украины, но считают, что некоторые другие элементы дополнительного пакета финансирования — это «результат внутренних проблем управления бюджетом ЕС, и поэтому не заслуживает дополнительных средств».

Представители ряда стран-членов ЕС считают, что план помощи Украине в итоге получит поддержку. Но они предупредили, что эти суммы должны быть учтены в общих финансовых требованиях Брюсселя. «Мы все хотим помочь Украине, и нет никакого нежелания делать то, о чем нас просят или даже больше, если необходимо. Но все деньги поступают из одного горшка», — сказал один из высокопоставленных дипломатов.

В июне Bloomberg сообщал, что Евросоюз изучает возможность выделить Киеву €50 млрд на текущие нужды, например, выплаты зарплат и пенсий и «неотложную реконструкцию». Средства предоставят в обмен на действия по укреплению верховенства закона и борьбе с коррупцией — это одно из условий вступления в ЕС.

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По данным Верховной рады Украины, с начала 2023 года по состоянию на 30 июня Киев получил $25,3 млрд международной помощи, это почти половина (49,1%) от всех поступлений в бюджет. ЕС предоставил стране макрофинансовую помощь в размере $11,43 млрд в виде льготных кредитов, США — $7,2 млрд в виде грантов, $3,59 млрд поступило от Международного валютного фонда, $1,76 млрд — от Канады. За весь предыдущий год помощь Украине от зарубежных стран составила $32,3 млрд.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евросоюз Украина финансовая помощь Бюджет
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