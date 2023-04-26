ФСБ: в Белгороде задержали россиянина, которой хотел перейти на сторону Украины

В Белгороде задержали россиянина, которой хотел воевать на стороне ВСУ

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Белгороде задержали россиянина, который хотел перейти на сторону Украины. Об этом говорится в сообщении УФСБ России по Белгородской области, поступившем в РБК.

Сотрудники УФСБ задержали гражданина России 2003 г. р., который пытался выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации. Ведомство отмечает, что мужчина хотел перейти на сторону ВСУ для участия в составе украинского вооруженного формирования «Легион «Свобода России», которое признано террористическим и запрещено на территории России.

«Готовясь к преступлению, молодой человек осуществлял мониторинг информационных сводок участков боевых действий на приграничной территории Украины, разработал пеший маршрут пересечения госграницы в обход установленных пунктов пропуска», — рассказали в УФСБ. По их словам, мужчина собирался также «совершить поджог военкомата в одном из городов центральной России», чтобы подтвердить «Легиону «Свобода России» готовность «к совершению преступления против российских военнослужащих».

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Максимальное наказание по 275 УК — 20 лет лишения свободы.