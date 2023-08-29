Пентагон запланировал создать «тысячи» беспилотников за два года

Пентагон запустит программу по производству «тысяч» беспилотников, которые он рассчитывает за два года разместить в разных областях, в том числе чтобы противодействовать превосходящему по количеству вооружению Китая

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Пентагон собирается «сделать ставку» на то, что в течение 18-24 месяцев он сможет разместить «тысячи» автономных систем в разных областях для противодействия запасам традиционного оружия Китая, в рамках новой программы Replicator, которую возглавит замминистра обороны США Кэтлин Хикс. Об этом она рассказала в интервью Politico.

Автономные военные системы действуют без значимого контроля со стороны человека. Примером могут быть беспилотные летательные аппараты или безэкипажные катера.

Этот шаг предпринят в связи с стремлением Вашингтона проявить «творческий подход» к сдерживанию Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе, а также на основе анализа боевых действий на Украине, отмечает издание.

«Промышленность готова. Культура готова к переменам. Мы должны управлять этим с самого начала, и нам нужно поставить перед собой жесткую цель. Великий парадокс военных инноваций заключается в том, что вам придется делать большие ставки, и вы должны выполнять эти ставки», — сказала Хикс.

Она отказалась уточнить, какие системы могут быть произведены в рамках программы, сославшись на «конкурентный ландшафт» в оборонной промышленности, а также опасения по поводу того, что это сыграет на руку Китаю. Хикс обещала, что Пентагон расскажет больше после начала производства.

Как пишет Politico, автономное вооружение рассматривается как потенциальный способ противостоять численному преимуществу Китая в кораблях, ракетах и войсках. Со слов сторонников применения таких систем, использование большого количества дешевых, одноразовых беспилотников быстрее и дешевле, чем применение сложных систем вооружения, и подвергает риску меньшее количество войск.

Еще одна цель программы: обеспечить шаблон для будущих усилий по быстрому внедрению военных технологий. Хикс отметила, что опыт Replicator можно будет применить во всем Пентагоне, военных службах и боевых командованиях.

По словам замминистра обороны США, на финансирование программы уйдут не миллиарды, а сотни миллионов долларов. «Доллары — это не главная проблема. Наладить производство и запустить его в нужном масштабе — это важно», — подчеркнула Хикс.

Китай не раз выражал протест из-за военного присутствия США в регионе. Вашингтон, в свою очередь, пояснял, что наращивает там военное присутствие из-за угрозы США и союзникам со стороны КНДР.

В последнее время напряженность в отношениях США и Китая растет. Это происходит в том числе из-за того, что Вашингтон встал на сторону Филиппин в конфликте с Пекином в Южно-Китайском море 6 августа. В этот день Манила заявила, что китайский корабль заблокировал суда береговой охраны Филиппин в районе отмели Аюнгин, после чего обстрелял их из водомета.

Госдеп осудил «опасные маневры» китайских кораблей, заявив, что они мешали проходу филиппинских судов в Южно-Китайском море, а МИД Китая в ответ потребовал от США перестать «сеять смуту и разжигать рознь».

Кроме того, отношения двух стран осложняются ситуацией вокруг Тайваня. Пекин считает его неотъемлемой территорией Китая. Вашингтон заявляет, что придерживается принципа «одного Китая», но поддержит островное государство, если Пекин решится на вторжение.

Глава китайского МИДа Ван И называл США «крупнейшим источником нестабильности» в мире. Страна «потворствует силам», которые борются за независимость Тайваня, и тем самым «пытается пересечь красные линии Китая», сказал дипломат в середине августа. В посольстве Китая в США заявили, что Пекин будет противостоять попыткам Вашингтона создавать военные блоки в Азиатско-Тихоокеанском регионе.