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Глава МИД Китая назвал США крупнейшим источником нестабильности в мире

Глава МИД Китая Ван И назвал США крупнейшим в мире источником нестабильности
Внешняя политика Вашингтона, который «пытается пересечь красные линии» Пекина, подрывает доверие к США, считает Ван И. Накануне Джо Байден ограничил инвестиции американских компаний в технологический сектор Китая
Ван И
Ван И (Фото: Wu Hong / Getty Images)

Соединенные Штаты стремятся сохранить «однополярную гегемонию», поэтому не хотят развития Китая и других стран, заявил глава китайского МИДа Ван И на встрече с премьером Сингапура Ли Сянь Луном.

Дипломат осудил внешнюю политику Вашингтона и назвал США «крупнейшим источником нестабильности» в мире. Страна «потворствует силам», которые борются за независимость Тайваня, и тем самым «пытается пересечь красные линии Китая». Помимо этого, США «принуждают другие страны к участию в одностороннем протекционизме против Китая», заявил Ван И (цитата по South China Morning Post). Эти действия подрывают доверие к Вашингтону, уверен он.

Комментарий Ван И был сделан на следующий день после того, как президент США Джо Байден подписал указ, ограничивающий инвестиции в технологии и продукты в странах, «вызывающих озабоченность». К таковым власти отнесли Китай и специальные административные районы Гонгонг и Макао. Reuters писал, что указ затронет такие направления, как полупроводники и микроэлектроника, квантовые информационные технологии и системы искусственного интеллекта.

SCMP отмечает, что в последнее время напряженность в отношениях США и Китая растет. Это происходит в том числе из-за того, что Вашингтон встал на сторону Филиппин в конфликте с Пекином в Южно-Китайском море 6 августа. В этот день Манила заявила, что китайский корабль заблокировал суда береговой охраны Филиппин в районе отмели Аюнгин, после чего обстрелял их из водомета. Госдеп осудил «опасные маневры» китайских кораблей, заявив, что они мешали проходу филиппинских судов в Южно-Китайском море, а МИД Китая в ответ потребовал от США перестать «сеять смуту и разжигать рознь».

Напряженности способствует и запланированная поездка в Вашингтон вице-президента Тайваня, кандидата в президенты Уильяма Лая (также известен как Лай Циндэ). Пекин считает Тайвань неотъемлемой территорией Китая. Вашингтон заявляет, что придерживается принципа «одного Китая», но поддержит Тайбэй, если Пекин решится на вторжение на остров.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Китай США Тайвань нестабильность
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