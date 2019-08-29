Трамп назвал ведущего сумасшедшим за слова о связи с олигархами из России

Ранее на MSNBC вышел материал о российских богачах, которые стали поручителями для кредитов Дональда Трампа в Deutsche Bank. Телеведущий извинился за эту информацию

Президент США Дональд Трамп назвал ложными утверждения о том, что он брал кредиты под поручительство российских олигархов. Об этом он написал в своем Twitter. Так он отреагировал на заявление ведущего телеканала MSNBC Лоуренса О'Доннелла, который со ссылкой на источник близкий к Deutsche Bank сообщил, что в документах на получение кредита, которые подписывал Трамп, поручителями выступали, в частности, российские олигархи. Телеведущий извинился за свои слова, отметив, что необходимо проверить достоверность информации, которая не должна была быть озвучена в эфире.

«Сумасшедший О'Доннелл вынужден извиниться за смехотворное утверждение о том, что Россия, Россия, Россия или российские олигархи подписали кредитные гарантии для меня. Абсолютная ложь, как практические все, что он и большинство остальных фейковых СМИ говорили обо мне», — написал Трамп.

Материал дополняется.