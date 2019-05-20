NYT узнала об отказе Deutsche Bank передать Минфину отчет по Трампу

По словам сотрудников Deutsche Bank, они подготовили отчет о подозрительных транзакциях компаний Трампа и его зятя Джареда Кушнера, однако руководство решило не направлять его в Минфин из-за нежелания терять прибыльных клиентов

Специалисты Deutsche Bank по борьбе с отмыванием денег в 2016-2017 году рекомендовали сообщить отделу по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США о множественных транзакциях, проводимых при участии компаний, контролируемых президентом Дональдом Трампом и его зятем и советником Джаредом Кушнером. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на действующих и бывших сотрудников банка.

По их словам, подозрительные транзакции удалось обнаружить с помощью специальной компьютерной системы. В связи с этим сотрудники подготовили отчет о подозрительной активности, который, по их мнению, следовало направить в Минфин. Однако, как утверждают сотрудники, руководство не стало направлять документы в ведомство.

Как указывает издание, сущность транзакций неизвестна, однако по меньшей мере некоторые из них представляли собой денежные переводы туда и обратно иностранным компаниям и физическим лицам, которые сотрудники банка сочли подозрительными. По их мнению, руководство кредитной организации решило не отправлять сведения в Минфин, чтобы сохранить отношения с прибыльными клиентами.

Представитель Trump Organization Аманда Миллер заявила, что в настоящий момент компания не имеет действующих счетов в Deutsche Bank. «Любые обвинения, касающиеся отношений Deutsche Bank и Kushner Companies, связанные с отмыванием денег, сфабрикованы и полностью ложные», — сказала Карен Забарски, представляющая Kushner Companies.