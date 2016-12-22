В Голландии арестовали принадлежащие «Газпрому» акции «Голубого потока»

Окружной суд Амстердама наложил арест на долю «Газпрома» в капитале Blue Stream Pipeline Company, удовлетворив требования «Нафтогаза Украины». Украинская компания добивается взыскания с «Газпрома» более $2,5 млрд

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Окружной суд Амстердама от 30 мая 2018 года постановил арестовать принадлежащие «Газпрому» акции оператора газопровода «Голубой поток» Blue Stream Pipeline Company B.V. (BSPC) по иску НАК «Нафтогаз Украины», следует из ежеквартального отчета «Газпрома» (.pdf). Также арест наложен на погашение задолженности BSPC перед «Газпромом».

«30 мая 2018 года на акции организации «Блю Стрим Пайплайн Компани Б.В.», принадлежащие ПАО «Газпром», а также на погашение задолженности «Блю Стрим Пайплайн Компани Б.В.» перед ПАО «Газпром» наложен арест в соответствии с постановлением Окружного суда города Амстердама», — говорится в документе.

Ограничительные меры наложены Окружным судом Амстердама в рамках разбирательства по делу о взыскании с «Газпрома» $2,56 млрд по итогам спора с «Нафтогазом», завершившегося в Арбитраже Стокгольма.

В декабре 2017 года и в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по двум спорам «Нафтогаза» и «Газпрома» — по контрактам на поставку и транзит газа. В результате «Газпром» обязали выплатить украинской компании $2,56 млрд. «Газпром» обжаловал решение в суде округа Свеа в Швеции.

В начале июня «Нафтогаз» заявил, что компании удалось добиться ареста голландских активов «Газпрома» — во исполнение февральского решения Стокгольмского арбитража. До этого, 30 мая, Украина инициировала принудительный арест активов компании в Швейцарии, а в июне — активов в Великобритании.

«В настоящий момент ПАО «Газпром» оспаривает в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании действия НАК «Нафтогаз Украины» по признанию и приведению в исполнение арбитражного решения от 28 февраля 2018 года, в том числе обеспечительные меры», — говорится в отчете российской компании.

Blue Stream Pipeline Company B.V. — совместное предприятие «Газпрома» и итальянской Eni, созданное в 1999 году на паритетных началах для реализации проекта строительства газопровода «Голубой поток» из России в Турцию. Компании принадлежит морской участок газопровода, а также компрессорная станция «Береговая». Сам «Газпром» является владельцем и оператором сухопутного участка газопровода.