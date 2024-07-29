США вывели из Европы один из стратегических бомбардировщиков B-52H
Один из стратегических бомбардировщиков дальнего действия ВВС США B-52H Stratofortress покинул Румынию и по пути на свою базу в Луизиане направился на Ближний Восток, сообщили в Центральном командовании американских вооруженных сил (CENTCOM).
«25 июля стратегический бомбардировщик дальнего действия B-52H Stratofortress ВВС США объединился с силами США и партнеров для проведения 32-часовой миссии из Румынии по пути к своей домашней станции на авиабазе Барксдейл, штат Луизиана», — сообщили военные.
В ходе миссии бомбардировщик принял участие в учениях по морской огневой поддержке на Ближнем Востоке.
21 июля на базу «Михаил Когалничану» в Румынии прибыли два бомбардировщика B-52H. Их прибытие было сопряжено с инцидентом с приближением к российской границе. Как сообщало Минобороны России, в тот день из-за приближения B-52H к государственной границе страны в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31. После этого американские бомбардировщики развернулись и начали удаляться от границы. В Минобороны отметили, что она не была нарушена, российские истребители вернулись на аэродромы базирования.
В ВВС США назвали случившееся «перехватом» и подчеркнули, что B-52H летели в международном воздушном пространстве согласно правилам, они не изменили свой курс при полете и продолжили его без происшествий. Присоединившись к истребителям НАТО по плану, бомбардировщики сели в Румынии.
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