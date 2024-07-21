Минобороны сообщило о шедшей к границе России группе бомбардировщиков США

Военные засекли пару стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, направлявшихся к границе со стороны Баренцева моря. После сближения с ними российских МиГ-29 и МиГ-31 самолеты повернули назад, граница нарушена не была

Истребитель Миг-29 (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Россия подняла истребители МиГ-29 и МиГ-31 из-за приближения группы американских бомбардировщиков к государственной границе со стороны Баренцева моря, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Воздушную цель идентифицировали как пару стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США. После того, как к ним приблизились российские истребители, самолеты развернулись и начали удаляться от границы. В Минобороны отметили, что она не была нарушена.

После этого российские истребители вернулись на аэродромы базирования. Они выполняли полет в строгом соответствии с международным правом, подчеркнули в Минобороны.

Россия периодически поднимает военные самолеты из-за приближения к госгранице иностранной авиации. Так, 10 июля оборонное ведомство сообщило, что из-за приближения к рубежам России норвежского самолета базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» военные подняли истребитель МиГ-31.

Р-8А также шел со стороны Баренцева моря. Граница нарушена не была, российский МиГ-31 впоследствии вернулся на аэродром базирования.