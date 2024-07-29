Путин уволил первого заместителя Лаврова
Президент России Владимир Путин освободил Владимира Титова от должности первого замглавы МИД России. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
Владимиру Титову 66 лет, он родился в 1958 году. Работает в системе МИДа с 1980 года, за это время Титов был советником-посланником посольства России в Швеции, послом России в Болгарии и замминистра иностранных дел. В 2013 году он был назначен на должность первого замминистра.
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