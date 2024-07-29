 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над регионами России сбили 39 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
В Воронежской области повреждения получил объект коммунальной инфраструктуры, возникший там пожар потушили, в Орловской области оказалась повреждена электростанция
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Системы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 19 беспилотников над Курской областью, девять — над Белгородской, пять — над Брянской, три — над Воронежской и три — над Ленинградской, сообщили в Минобороны.

В Воронежской области при падении дрона в Острогожском районе поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод, на кровле здания начался пожар, его потушили, пострадавших нет, рассказал губернатор Александр Гусев.

Патрушев увидел в заявлениях Украины о переговорах желание передышки
Политика
Николай Патрушев

Врио главы Курской области Алексей Смирнов в ночь на 29 июля сообщал, что 12 беспилотников было сбито в Обоянском и Медвенском районах, других деталей он не приводил. Ночью в регионе объявлялась ракетная опасность и опасность атаки дронов.

Об уничтожении нескольких беспилотников в Брянской области в ночь на 29 июля сообщал глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

В Глазуновском районе Орловской области ночью сбили два беспилотника, повреждения получила электростанция, пострадавших нет, рассказал глава региона Андрей Клычков.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине дроны беспилотники Курская область Белгородская область Ленинградская область Брянская область
Материалы по теме
В Воронежской области при падении дрона поврежден объект инфраструктуры
Политика
В результате атаки дронов пострадала электростанция в Орловской области
Политика
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
В Харькове при взрыве загорелся объект инфраструктурыПолитика, 09:04
Оппозиция Венесуэлы назвала своего победителя на выборах президентаПолитика, 09:01
ISW сообщил о попытках России сформировать коалицию — «альтернативу НАТО»Политика, 08:57
В Петербурге мужчина подорвался на гранатеОбщество, 08:57
Ученые записали на видео столкновение судна с акулой у берегов ИрландииПолитика, 08:55
Максимально возможная неопределенность: как выборы в США влияют на рынокPro, 08:52
Илон Маск заподозрил Google во вмешательстве в выборы в СШАПолитика, 08:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Посольство назвало заслуживающей доверие победу Мадуро на выборахОбщество, 08:48
Путин успокоил иностранца, разбившего бокал шампанского. ВидеоПолитика, 08:41
Японский депутат посетит Россию для переговоров о добыче морской капустыПолитика, 08:37
Нетворкинг по-старому не работает: как сейчас создавать полезные связиPro, 08:31
Мэр Горловки сообщил об ударе ВСУ по трамваюПолитика, 08:30
В Новой Таволжанке снаряд попал в жилой дом с людьмиПолитика, 08:27
Четыре ключевых тренда года на маркетплейсахРБК и МТС Банк, 08:20