Над регионами России сбили 39 беспилотников

В Воронежской области повреждения получил объект коммунальной инфраструктуры, возникший там пожар потушили, в Орловской области оказалась повреждена электростанция

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Системы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 19 беспилотников над Курской областью, девять — над Белгородской, пять — над Брянской, три — над Воронежской и три — над Ленинградской, сообщили в Минобороны.

В Воронежской области при падении дрона в Острогожском районе поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод, на кровле здания начался пожар, его потушили, пострадавших нет, рассказал губернатор Александр Гусев.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов в ночь на 29 июля сообщал, что 12 беспилотников было сбито в Обоянском и Медвенском районах, других деталей он не приводил. Ночью в регионе объявлялась ракетная опасность и опасность атаки дронов.

Об уничтожении нескольких беспилотников в Брянской области в ночь на 29 июля сообщал глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

В Глазуновском районе Орловской области ночью сбили два беспилотника, повреждения получила электростанция, пострадавших нет, рассказал глава региона Андрей Клычков.