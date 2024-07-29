Над регионами России сбили 39 беспилотников
Системы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 19 беспилотников над Курской областью, девять — над Белгородской, пять — над Брянской, три — над Воронежской и три — над Ленинградской, сообщили в Минобороны.
В Воронежской области при падении дрона в Острогожском районе поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод, на кровле здания начался пожар, его потушили, пострадавших нет, рассказал губернатор Александр Гусев.
Врио главы Курской области Алексей Смирнов в ночь на 29 июля сообщал, что 12 беспилотников было сбито в Обоянском и Медвенском районах, других деталей он не приводил. Ночью в регионе объявлялась ракетная опасность и опасность атаки дронов.
Об уничтожении нескольких беспилотников в Брянской области в ночь на 29 июля сообщал глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
В Глазуновском районе Орловской области ночью сбили два беспилотника, повреждения получила электростанция, пострадавших нет, рассказал глава региона Андрей Клычков.
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