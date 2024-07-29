В Курской и Белгородской областях объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Курской области, а также в Белгороде и окрестностях и Шебекино

В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал он.

Ракетную опасность объявили также в Белгороде и Белгородском районе, городе Шебекино и Шебекинском округе, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. «Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — предупредил он в телеграм-канале. Сообщение Гладкова появилось спустя две минуты после объявления Смирнова.

Менее чем за час до объявления ракетной опасности в Курской области отменили угрозу атаки беспилотников, которая действовала более шести часов. Во время ее действия вечером 28 июля Смирнов сообщил о 13 сбитых дронах за час.

Последний раз в Курской области ракетную опасность объявляли в ночь на 27 июля. Позднее в тот же день сигналы звучали в Белгородской области.