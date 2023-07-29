Путин назвал возможный ввод польских войск «началом раздела» Украины

Путин: ввод польских войск на Украину приведет к отторжению ее западных территорий

Россия пока не видит угроз своей нацбезопасности в случае, если Польша решит ввести войска на Украину, заявил президент Владимир Путин.

По словам президента, насколько России известно, есть планы формирования совместных польско-украинско-литовских подразделений для размещения на границе Украины с Белоруссией. Помимо того, утверждает он, на Украине «вбрасываются идеи» об использовании польских воинских подразделений «в более широком плане» — для обеспечения безопасности.

«Но если это произойдет, то это будет началом вот этого пути к отторжению западных территорий Украины в пользу Польши», — считает Путин.

По утверждению президента, «у некоторых польских политических элит такая идея очень живуча, и они никогда их не покидает».

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