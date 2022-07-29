Минобороны России сообщило о подорвавшемся на мине судне Украины

Судно «Шляхович» государственной гидрографической службы подорвалось на украинской дрейфующей мине, когда промеряло глубину фарватера в устье реки *

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Малое географическое судно Украины «Шляхович» подорвалось на украинской дрейфующей мине в устье реки Дунай, сообщили в Минобороны России. Как заявили в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию, это произошло во время промера глубин фарватера в устье реки Дунай.

«Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море», — говорится в сообщении. Так, 70 иностранных судов из 16 стран остаются заблокированными в портах Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный.

Российская сторона обвинила Киев в уклонении от взаимодействия с представителями других стран и компаний-судовладельцев в решении вопроса об обеспечении безопасного выхода судов.

В начале июля в Администрации морских портов Украины сообщили о возобновлении судоходства по каналу Дунай — Черное море. Оно было восстановлено после вывода российских войск с острова Змеиный.

Этот канал расположен в Одесской области и проходит по территории Дунайского биосферного заповедника. Он проложен по устьям Быстрое, Старостамбульское и Килийское в дельте Дуная. Длина судового хода по природным руслам рек составляет 172,36 км, протяженность искусственного морского подходного канала — 3,4 км.