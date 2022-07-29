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Франция сообщила о запуске в ОБСЕ «механизма» по правам человека в России

МИД Франции сообщил о запуске Московского механизма по правам человека в России
Положение прав человека в России вызвало тревогу у 38 стран-членов ОБСЕ, запущен Московский механизм для оценки ситуации, рассказали в МИД Франции. В российском МИДе ранее обвиняли экспертов ОБСЕ в политизации
Фото: Leonhard Foeger / Reuters
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Большинство стран ОБСЕ из-за «тревожной ситуации» в области соблюдения в России прав человека и введения большого числа «ограничительных и репрессивных мер» задействовали Московский механизм. Об этом сообщил французский МИД.

«Комиссия должна оценить состояние выполнения Россией своих обязательств и выявить действия российского правительства, которые привели к нынешнему положению с правами человека и основными свободами», — сказано в сообщении министерства.

В рамках этого механизма группа независимых экспертов подготовит доклад о наиболее серьезных угроз по отношению к обязательствам, которые Россия взяла на себя в ОБСЕ. В частности — в отношении демократии, уважения прав человека и верховенства закона, указали во французском МИДе.

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Это уже третий раз, когда Франция участвует в запуске Московского механизма, два предыдущих были связаны со спецоперацией России на Украине. Сейчас запуск механизма поддержали 38 государства-члена ОБСЕ, всего в организации состоит 57 стран.

В рамках Московского механизма эксперты ОБСЕ ранее не признали Белоруссию стороной вооруженного конфликта на Украине, несмотря на использование российскими силами ее территории для нанесения ударов. «По состоянию на 1 апреля она [Белоруссия] не является стороной вооруженного конфликта до тех пор, пока сама не совершает актов насилия или других действий, которые представляли бы собой прямое участие в военных действиях», — говорилось в докладе.

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В ОБСЕ существуют разные механизмы для мониторинга выполнения обязательств в области прав человека и демократии, один из них — «механизм человеческого измерения», частью которого является Московский механизм. Он позволяет сформировать независимые комиссии экспертов в целях «оказания содействия в разрешении конкретных проблем».

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Московский механизм учредили около 30 лет назад — в 1991 году, в развитие похожего Венского механизма. Его активировали, среди прочего, в 1992 году после сообщений о нападениях на гражданских лиц в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в 1999 — из-за военной операции НАТО в бывшей Югославии. Механизм с 2002 по 2020 год использовали для оценки событий, связанных с нарушением прав человека. Среди прочего, в России, Белоруссии и Туркмении.

Российские власти подвергали критике выводы экспертов, работавших в рамках Московского механизма. «Налицо стремление использовать эти механизмы ОБСЕ не для укрепления сотрудничества <...> а в целях политизации отдельных вопросов гуманитарной сферы. Такой подход является злоупотреблением инструментарием ОБСЕ», — утверждала представитель российского МИДа Мария Захарова. Официальный Минск видел в запуске Московского механизма «одиозный неприкрытый «двойной стандарт», власти Туркмении — попытки оказать давление.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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