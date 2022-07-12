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В Совфеде исключили ограничение прав россиян в связи со спецоперацией

В России в настоящее время не будут вводить военное положение, принимаемых законодательных мер «вполне достаточно», заявил Климов. Однако есть необходимость усилить контроль в приграничных с Украиной регионах, добавил он
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россиян не будут ограничивать в правах и свободах в связи со спецоперацией на Украине, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов в интервью «Парламентской газете».

Его спросили, потребуется ли в перспективе введение военного положения или каких-то других мобилизационных режимов. На это Климов ответил, что, по его мнению, тех мер законодательного характера, которые принимаются, «вполне достаточно».

«Наша задача, с одной стороны, конечно, — обеспечить безопасность людей, а с другой — ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права, свободы и все остальное. Причем я думаю и я уверен, что в настоящее время мы такого рода ограничения не вводим», — сказал сенатор.

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Он отметил, что военное положение — это очень высокая стадия мобилизации общества, предполагающая, что «наше государство и общество находятся в такой беде, что иным способом преодолеть эту беду невозможно». «В этом отношении ситуация после 22 июня 1941 года абсолютно точно абсолютно иная, нежели после 24 февраля 2022 года», — заявил Климов.

При этом, продолжил сенатор, есть необходимость усилить контроль в приграничных с Украиной регионах, а также увеличить интенсивность противовоздушной обороны. «Это сейчас очевидно для всех», — сказал он.

О возможных новых законодательных инициативах Климова спросили в преддверии внеочередного заседания, на которое Госдума соберется 15 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что нижняя палата планирует рассмотреть законопроекты, касающиеся поддержки экономики и социальной защиты граждан и военных, чтобы не оставлять их на осень. По его словам, за две недели в Госдуму поступило 86 инициатив.

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, говоря о внеочередном заседании Госдумы, заявила, что не видит вопросов, которые относятся к компетенции верхней палаты и потребуют сбора сенаторов на внеплановое заседание (по закону одобренные Госдумой законы должен рассматривать Совет Федерации, после чего они отправляются на подпись президенту). Однако у Совета Федерации отработана четкая система и он готов собраться «в любой момент», добавила она.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Андрей Климов Совет Федерации Военная операция на Украине права и свободы
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