Экс-посол США в России назвал четыре фактора при выборе преемника Путина

Бывший посол США в России Джон Теффт призвал Запад заранее подготовиться к транзиту власти в России. При этом он считает маловероятными радикальные перемены во внешнеполитическом курсе Москвы

Джон Теффт и Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Трансфер власти в России важен не только для будущего развития страны, но также для политики Соединенных Штатов. Об этом в опубликованном 28 июля докладе написал научный сотрудник корпорации RAND, посол США в России с 2014 по 2017 год Джон Теффт.

«Выбор преемника [президента России Владимира Путина] фундаментальным образом затронет внешнюю и оборонную политику США», — констатировал бывший дипломат.

В докладе Теффт привел несколько причин, почему вопрос о том, кто станет преемником Путина, играет важную роль для Вашингтона. Во-первых, преемник будет обладать огромной властью, учитывая слабые политические институты в России. Таким образом, его личные убеждения могут затронуть ключевые интересы США. Во-вторых, президент — главнокомандующий военными силами, а Россия — единственная держава, способная уничтожить США ядерным оружием. В-третьих, преемник Путина встанет перед выбором: «продолжать линию предшественника по подрыву сформированного после Второй мировой войны либерального мирового порядка» или изменить внешнеполитический курс. «Путин предпочел бы систему международных отношений, основанную на многополярности, где могущество и влияние США будет ограничено», — отметил он.

По мнению Теффта, нынешний режим в России носит патримониальный характер, то есть власть основывается на влиянии правителя и приближенных к нему лиц. «Путин часто выступает арбитром, а иногда финансовым игроком в ключевых решениях. В нации, где ключевую роль в политической жизни играют личные отношения, многим сложно представить Россию, в которой этот человек не играет важной личной роли», — указал автор. Невозможно предсказать, что случится в ближайшие четыре года, но выбирая преемника, Путин будет учитывать четыре фактора: внутриклановую политическую борьбу, мнение структур безопасности, экономическую ситуацию и общественное мнение. Теффт также отметил, что считает уход Путина из большой политики после истечения его нынешнего срока очень маловероятным.