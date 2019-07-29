В армию вернут расформированные при Горбачеве и Сердюкове подразделения

В армию вернут расформированные при Горбачеве и Сердюкове подразделения

Минобороны вернет в состав Вооруженных сил ремонтно-восстановительные батальоны и понтонно-мостовые полки. Это должно повысить технические возможности войск в полевых условиях

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В этом году в составе Вооруженных сил России сформирован собственный ремонтный батальон, сообщил в интервью газете «Красная звезда» командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией генерал-майор Андрей Колотовкин.

По его словам, это повысит технические возможности объединения при выполнении учебно-боевых задач в полевых условиях. «В боевой обстановке очень важно иметь под рукой подразделения, способные, к примеру, быстро ввести в строй танк, который потерял на мине гусеничную ленту», — пояснил генерал-майор.

Помимо этого, рассказал Колотовкин, в армии недавно появился собственный инженерный полк. «Это важно с точки зрения мобильности: тяжело выиграть сражение, если группировка войск не может своими силами форсировать водные преграды», — отметил он.

Полк оснастили понтонным парком ПП-91 нового образца, предназначенным для оборудования мостовых и паромных переправ. По словам генерал-майора, парк позволяет в течение часа развернуть понтонный мост через реку протяженностью 250 м. Полк также укомплектован передвижным инженерным ремонтным комплексом и тяжелым механизированным мостом ТММ-3М2.

Большинство понтонно-мостовых соединений было расформировано в 1989 году по решению генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева. Ремонтно-восстановительные войска начали расформировывать при Анатолии Сердюкове, который руководил Минобороны с 2007 по 2012 год. Впоследствии их функционал передали на аутсорсинг, отмечает «РИА Новости».

В марте нынешний глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что система аутсорсинга, которая сложилась в армии к 2012 году, не оправдала себя. По его словам, задачи по обеспечению войск в боевых условиях не решались. В частности, техника не ремонтировалась, а в районы полевых выходов не доставлялись горюче-смазочные материалы.

О том, что в армии изменится система ремонта вышедшей из строя техники, 25 июля писали «Известия». В войсках сформируют ремонтно-эвакуационные полки, оснащенные подвижными мастерскими и сверхмощными тягачами, что позволит восстановить неисправную и поврежденную технику в полевых условиях, сообщала газета.