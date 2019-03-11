Шойгу заявил о не оправдавшем себя аутсорсинге в армии

Шойгу заявил о не оправдавшем себя аутсорсинге в армии

Сложившаяся к 2012 году система аутсорсинга в армии не во всем оправдала себя. Об этом на заседании думского комитета по обороне заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, сообщает «РИА Новости».

По его словам, задачи по обеспечению войск в боевых условиях не решались. В частности, техника не ремонтировалась, в районы полевых выходов не доставлялись горюче-смазочные материалы, и военных оказалось некому кормить.

«Фактически аутсорсинг развивался только там, где он приносил хороший доход и не было обязательств», — заявил министр. Это касается обслуживания коммунально-жилищного фонда, электро- и теплохозяйства, отметил Шойгу. При этом, по его словам, подрядчики занимались только эксплуатацией без надлежащего содержания и ремонта, что сказывалось зимой в случае аварий или отсутствия запаса топлива.

Недостатки приходилось устранять «в авральном режиме», добавил Шойгу. «Одних только уборщиц и дворников Министерство обороны содержало 124 тыс. человек, — заявил министр. — А если к этому добавить более 100 тыс. рабочих на заводах, то эту численность можно сопоставить с количеством военнослужащих, проходящих службу по призыву».

Сейчас, по словам Шойгу, ситуация кардинально изменилась. По его словам, работа восстановленных штатных войсковых ремонтных органов экономит около 1 млрд руб. в год, а установка в столовых воинских частей систем контроля питания — около 3 млрд руб. Благодаря установке приборов учета коммунальных ресурсов в военных городках удалось сэкономить 5,3 млрд руб., добавил он.