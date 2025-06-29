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Политика ,  
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Столкновения в Белграде. Фоторепортаж

Волна массовых протестов в Сербии продолжается с ноября 2024 года. Поводом стало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде
Столкновения в Белграде. Фоторепортаж

Протестующие, среди которых много студентов считают коррупцию причиной трагедии в Нови-Саде, они требуют досрочных выборов. 

28 июня после митинга на площади Славия в Белграде произошли столкновения с полицией. Шестеро полицейских пострадали, заявил начальник полиции Драган Васильевич. На фоне происходящего президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением к нации, в котором подчеркнул, что никакие протесты не могут быть сильнее государства.

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