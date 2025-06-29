Столкновения в Белграде. Фоторепортаж

Волна массовых протестов в Сербии продолжается с ноября 2024 года. Поводом стало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде

Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Zorana Jevtic / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Zorana Jevtic / Reuters Фото: Zorana Jevtic / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Zorana Jevtic / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Drobnjakovic / AP / ТАСС Фото: Marko Djurica / Reuters Фото: Marko Djurica / Reuters

Протестующие, среди которых много студентов считают коррупцию причиной трагедии в Нови-Саде, они требуют досрочных выборов.

28 июня после митинга на площади Славия в Белграде произошли столкновения с полицией. Шестеро полицейских пострадали, заявил начальник полиции Драган Васильевич. На фоне происходящего президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением к нации, в котором подчеркнул, что никакие протесты не могут быть сильнее государства.