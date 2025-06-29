Столкновения в Белграде. Фоторепортаж
Протестующие, среди которых много студентов считают коррупцию причиной трагедии в Нови-Саде, они требуют досрочных выборов.
28 июня после митинга на площади Славия в Белграде произошли столкновения с полицией. Шестеро полицейских пострадали, заявил начальник полиции Драган Васильевич. На фоне происходящего президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением к нации, в котором подчеркнул, что никакие протесты не могут быть сильнее государства.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года