Стычки во время протестов в Белграде. Видео

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В Белграде начались столкновения участников акции протеста с сотрудниками правоохранительных органов, пишет портал B92.

По информации RTS, сотрудники жандармерии начали теснить толпу протестующих на бульваре Короля Александра в сторону пересечения с улицей Ресавской.

Ранее в столице Сербии начался студенческий митинг, связанный с протестами после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024-го, когда погибли 16 человек. Митингующие собрались на площади Славия в центре города.



По данным Reuters, на площади собрались десятки тысяч студентов и выступающих против коррупции сербов. Они требуют отставки президента Александра Вучича и досрочных выборов.