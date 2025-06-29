Стычки во время протестов в Белграде. Видео
В Белграде начались столкновения участников акции протеста с сотрудниками правоохранительных органов, пишет портал B92.
По информации RTS, сотрудники жандармерии начали теснить толпу протестующих на бульваре Короля Александра в сторону пересечения с улицей Ресавской.
Ранее в столице Сербии начался студенческий митинг, связанный с протестами после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024-го, когда погибли 16 человек. Митингующие собрались на площади Славия в центре города.
По данным Reuters, на площади собрались десятки тысяч студентов и выступающих против коррупции сербов. Они требуют отставки президента Александра Вучича и досрочных выборов.
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