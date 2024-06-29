Суд оправдал 28 человек по делам, связанными с «Панамским архивом»

Их имена не приводятся. Всех подозревали в отмывании денег

Фото: Erick Marciscano / Reuters

Панамский суд оправдал 28 человек, обвинявшихся в отмывании денег по делам, связанными с «Панамским архивом» и «Операцией автомойка» (car wash), сообщил Reuters со ссылкой на панамскую инстанцию. В сообщении суда не были указаны имена оправданных людей.

Судья Балойса Маркинес распорядился отменить меры пресечения в отношении всех обвиняемых и сообщил, что один уголовный процесс был отменен в связи со смертью неназванного обвиняемого.

Рамон Фонсека, который был соучредителем панамской юридической фирмы Mossack Fonseca (упразднена в 2018 году) вместе с гражданином Германии Юргеном Моссаком, умер в мае.

«Панамский архив», или «Панамские документы», — утечка конфиденциальных документов Mossack Fonseca. В 2015 году немецкая газета Süddeutsche Zeitung получила 11,5 млн документов от анонимного источника. Благодаря этому журналисты обнаружили сеть из сотен тысяч офшоров.

Утечка конфиденциальных документов выявила счета, размещенные в офшорах, связанных с такими лицами, как бывший президент Аргентины (в 2015–2019 годах) Маурисио Макри, президент Украины Владимир Зеленский и аргентинский футболист Лионель Месси. В публикациях о «Панамском архиве» упоминался музыкант Сергей Ролдугин, журналисты писали о его связях с несколькими офшорами. Ролдугин — знакомый президента Владимира Путина, который называл его своим другом. Путин в марте 2018 года заявил, что Ролдугин не зарабатывал «никаких сотен миллиардов», а свои деньги музыкант тратит на закупку музыкальных инструментов.

«Операция автомойка» — коррупционный скандал в Бразилии, начавшийся в 2014 году и длившийся до 2021-го. Расследование вели власти страны. Название связано с тем, что дело изначально велось в отношении небольшой автомойки, но в ходе следствия выявились коррупционные схемы, затрагивающие федеральных чиновников и госкомпании. По делу был осужден Рамон Фонсека (но позднее отпущен на свободу со штрафом).

Согласно решению судьи Маркинеса по поводу «Операции автомойка», невозможно установить, поступали ли деньги в Панаму из незаконных источников в Бразилии с целью сокрытия преступлений.