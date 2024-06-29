Сбежавшего на военную операцию подсудимого объявили в розыск

Подсудимый по делу о финансовой пирамиде «Омега групп» Андрей Кочанов снял электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста в Ростов-на-Дону, чтобы заключить контракт для участия в военных действиях. Его объявили в розыск

Таганский районный суд Москвы заочно арестовал Андрея Кочанова, одного из фигурантов дела, а бывших руководителей и сотрудников потребительского инвестиционного кооператива (ПИК) «Омега групп», которому вменяют 123 эпизода мошенничества (ч.4 ст.159 УК), сообщает «Коммерсантъ». Он объявлен в розыск.

Процесс по делу идет более года. Кочанов, который был под домашним арестом, не пришел на очередное заседание суда. К нему домой отправили сотрудников ФСИН, но те никого там не нашли. Адвокаты подсудимого сообщили, что их подзащитный уехал в Ростов-на-Дону, чтобы заключить контракт для участия в военных действиях на Украине.

На ноге у Кочанова был электронный браслет для мониторинга передвижения. Он снял его так, что система не передала сигнал тревоги. Судья объявила мужчину в розыск и постановила заключить его в СИЗО «Бутырка» после задержания.

С апреля, как передавала газета, в России действует межведомственный приказ, по которому сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, ФТС и судебные приставы могут вербовать подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам для участия в боевых действиях. Ходатайства могут подавать подследственные, в отношении которых следователь или дознаватель приостанавливает, а затем и прекращает уголовное преследование. Попасть в зону военных действий, согласно поправкам в законодательство, могут и осужденные.

Кочанов не относится ни к одной из этих категорий. Ранее он просил разрешения пройти медкомиссию, но получил отказ. Помимо того, суд наложил на него серьезные ограничения, пишет издание. Адвокаты потерпевшей стороны считают, что заключение добровольческих контрактов не должно быть самовольным; действия Кочанова они расценили как побег от ответственности, а не «желание искупить вину кровью».

По уголовному делу, помимо Кочанова, проходят еще девять человек. По версии следствия, экс-сотрудники ПИК «Омега групп» привлекали средства под 16% годовых, объясняя, что деньги будут вложены в строительство жилых домов в Германии, которое требует дополнительных оборотных средств. Позднее ставки выросли до 58%. С вкладчиками заключались договоры займа на суммы от 200–300 тыс. до нескольких миллионов рублей с ежемесячной выплатой процентов. Потерпевших (таковыми считаются более 100 человек) убеждали вносить новые суммы, но потом им сообщили, что организация неудачно вложила средства в криптовалюту и обанкротилась. По предварительным данным, собранные деньги были переведены в токены и биткойны и выведены за границу, в том числе на Украину.

В 2021 году силовики начали задержания. Предполагаемый организатор Владимир Дрягин смог скрыться за границей, а большинство его сообщников находятся в СИЗО. ЦБ внес ПИК «Омега групп» в список компаний с выявленными признаками «финансовой пирамиды».