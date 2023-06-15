«Коммерсантъ» узнал об аресте мичмана из-за пожара на «Адмирал Кузнецове»

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», из-за которого погибли два человека, произошел в декабре 2019 года. Военный суд признал виновным мичмана, допустившего возгорание. Его приговорили к двум годам колонии

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Советского Союза Кузнецов" (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Военный суд в Мурманске приговорил к двум годам колонии-поселения мичмана электромеханической боевой части авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» Илью Чапаева, допустившего возгорание на корабле в декабре 2019 года, сообщает «Коммерсантъ.

Как стало известно газете, суд признал его виновным в халатности с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 293 УК). После отбытия наказания Чапаеву еще два года нельзя будет занимать руководящие должности на госслужбе, включающей и все подразделения Минобороны.

Сам мичман, выступавший в суде с последним словом двумя неделями ранее, заявлял, что до сих пор переживает случившуюся три с половиной года назад трагедию и готов будет принять любое решение гарнизонного суда, отмечает «Коммерсантъ».

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» был построен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве (сейчас Украина) и спущен на воду в 1985 году, введен в эксплуатацию в январе 1991 года. Во время ремонта в декабре 2019 года в первом энергоотсеке крейсера начался пожар, в результате которого два человека погибли, более десятка пострадали.

Второй виновник пожара на «Адмирал Кузнецове», сварщик 35-го судоремонтного завода в Мурманске Арстан Бегманов, придерживается иной позиции. Месяц назад он был приговорен Ленинским райсудом Мурманска к четырем годам колонии общего режима за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 216 УК), но не признал себя виновным.

«На моего подзащитного пытаются списать нанесенный Минобороны ущерб в 600 млн руб.», — говорил «Коммерсанту» адвокат Бегманова Андрей Фофанов. — Мы этого не допустим. Обязательно обжалуем решение».

«Адмирал Кузнецов» является единственным авианесущим кораблем ВМФ России. Он может нести 28 самолетов и 24 вертолета. В феврале этого года он покинул док после ремонта, начавшегося в 2018 году.

Крейсер проекта 1143 «Кречет» был построен в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе. Всего было построено семь кораблей подобного типа: «Киев», «Минск», «Новороссийск», «Баку», «Адмирал Кузнецов», «Варяг» и «Ульяновск». После развала СССР большинство из кораблей были либо проданы, либо поставлены на отстой и позднее разобраны на металлолом.