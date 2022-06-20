ФСБ предотвратила теракт в Забайкальском крае

ФСБ задержала в Чите исламиста, который планировал теракт против правоохранительных органов. У него изъяли бомбу и оружие. Задержанному грозит пожизненное заключение, он сотрудничает со следствием

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сторонник террористической организации «Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России) задержан в Чите, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Как передало «РИА Новости», против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту; прохождении обучения для ведения террористической деятельности; незаконном приобретении, сбыте и хранении оружия и боеприпасов; незаконном приобретении, сбыте и хранении взрывчатых веществ; незаконном изготовлении, переделке или ремонте огнестрельного оружия и боеприпасов. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

По данным ФСБ, злоумышленник планировал совершить в Забайкальском крае теракт против правоохранительных органов, а после этого уехать в Сирию «для участия в боевых действиях в составе террористических группировок».

У исламиста изъяли два самодельных взрывных устройства, самодельный детонатор, три гранаты, охолощенные образцы автомата АК-103 и пистолета Макарова, переделанные под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы и запрещенная религиозная литература.

«Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием», — отметили в ЦОС.