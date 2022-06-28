Военно-гражданская администрация Херсона сообщила о задержании экс-мэра

Задержали Игоря Колыхаева, который возглавлял город до его перехода под контроль российских военных. Ранее в военно-гражданской администрации региона говорили, что он «раздает указания» и «саботирует работу»

Игорь Колыхаев (Фото: kolykhaev.igor / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Игорь Колыхаев, возглавлявший Херсон при украинской власти, задержан, сообщил «РИА Новости» замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Задержан экс-мэр Колыхаев, человек, который является мэром — героем для нацистской среды. Человек, который открыто глумился, призывал игнорировать процессы, это человек, который многому навредил по процессу денацификации», — сообщил Стремоусов.

Советница Колыхаева Галина Ляшевская заявила, что его задержали утром 28 июня, когда тот приехал в одно из коммунальных учреждений города, где работали оставшиеся сотрудники мэрии, передавал Liga.net.

Минобороны России объявило о полном контроле над Херсонской областью в середине марта, 9 апреля над администрацией города подняли российский флаг. В конце апреля новым мэром Херсона был назначен Александр Кобец, а главой области — Владимир Сальдо, руководивший ее столицей до 2012 года.

В военно-гражданской администрации города тогда заявили, что Колыхаев «сотрудничать не захотел». На прошлой неделе Стремоусов пожаловался, что украинский экс-мэр «раздает указания, саботирует работу в Херсонской области». По его словам, Колыхаев «продолжает управлять городом как представитель украинской власти».

«У нас даже в некоторых районах сидят нацисты, которые управляют администрациями. Что мешает сегодня зачистить этих нацистов, пособников фашизма, которые продолжают сеять страх и продолжают деструктивные методы?» — отмечал тогда Стремоусов.

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24 июня в Херсоне в микрорайоне ХБК произошел взрыв, в результате которого погиб начальник управления молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. В военно-гражданской администрации произошедшее назвали терактом.