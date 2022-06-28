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Военная операция на Украине ,  

Дерипаска заявил о «ретировавшейся из России оппозиции»

Бизнесмен не увидел предпосылок для смены власти в России и усомнился, что «Фридман, Авен и Ходорковский возьмут оружие и на танках прорвутся в Брянск»
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Предпосылок для смены власти в России сейчас нет, заявил основатель UC Rusal Олег Дерипаска.

«Оппозиция предпочла красивые виды европейские, все остальное, и ретировалась из жизни страны. <...> Ждать, что Михаил Маратович Фридман, или [Петр] Авен, или [Михаил] Ходорковский (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов. — РБК) возьмут оружие и на танках прорвутся в Брянск — [это] вряд ли [произойдет]», — сказал бизнесмен. Он подчеркнул, что это «ни в коем случае не упрек» — просто экономических предпосылок смены режима, по его мнению, на сегодняшний день не существует.

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Дерипаска отметил, что тем не менее понимает, почему западные лидеры, которые «поставили на свержение режима Путина», оказывают давление на Россию: у них нет «другого ответа перед своими избирателями».

Бизнесмен также заявил, что «уничтожить Украину» было бы «колоссальной ошибкой».

«Я несу ответственность»: бизнесмены — о конфликте на Украине
Бизнес

Трое упомянутых Дерипаской бизнесменов живут в Лондоне. Сооснователь «Альфа-Групп» Михаил Фридман и до недавнего времени возглавлявший совет директоров Альфа-банка Петр Авен после начала военной операции на Украине попали в санкционные списки ЕС и Великобритании. Фридман сравнил жизнь под санкциями с домашним арестом и обвинил их авторов в непонимании России: бизнесмены, по его словам, никак не могут повлиять на решения президента о спецоперации. Он заявил, что «война никогда не может быть решением», и назвал конфликт трагедией для народов Украины и России. Авен признался, что не понимает, как выживать под санкциями.

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Ходорковский покинул Россию вскоре после того, как провел около десяти лет в заключении. После начала военной операции на Украине он стал одним из создателей Антивоенного комитета, выступал с критикой операции.

Власти западных стран отрицают, что санкции направлены на смену режима в России. О том, что такой цели нет у НАТО, заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц, наличие подобных намерений опровергало руководство США и Великобритании. Они подчеркивают, что санкции призваны поспособствовать завершению конфликта на Украине.

Авторы
Теги
Надежда Синцова, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина Олег Дерипаска Михаил Фридман Петр Авен Михаил Ходорковский Военная операция на Украине

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