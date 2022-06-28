Дерипаска заявил о «ретировавшейся из России оппозиции»

Бизнесмен не увидел предпосылок для смены власти в России и усомнился, что «Фридман, Авен и Ходорковский возьмут оружие и на танках прорвутся в Брянск»

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Предпосылок для смены власти в России сейчас нет, заявил основатель UC Rusal Олег Дерипаска.

«Оппозиция предпочла красивые виды европейские, все остальное, и ретировалась из жизни страны. <...> Ждать, что Михаил Маратович Фридман, или [Петр] Авен, или [Михаил] Ходорковский (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов. — РБК) возьмут оружие и на танках прорвутся в Брянск — [это] вряд ли [произойдет]», — сказал бизнесмен. Он подчеркнул, что это «ни в коем случае не упрек» — просто экономических предпосылок смены режима, по его мнению, на сегодняшний день не существует.

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Дерипаска отметил, что тем не менее понимает, почему западные лидеры, которые «поставили на свержение режима Путина», оказывают давление на Россию: у них нет «другого ответа перед своими избирателями».

Бизнесмен также заявил, что «уничтожить Украину» было бы «колоссальной ошибкой».

Трое упомянутых Дерипаской бизнесменов живут в Лондоне. Сооснователь «Альфа-Групп» Михаил Фридман и до недавнего времени возглавлявший совет директоров Альфа-банка Петр Авен после начала военной операции на Украине попали в санкционные списки ЕС и Великобритании. Фридман сравнил жизнь под санкциями с домашним арестом и обвинил их авторов в непонимании России: бизнесмены, по его словам, никак не могут повлиять на решения президента о спецоперации. Он заявил, что «война никогда не может быть решением», и назвал конфликт трагедией для народов Украины и России. Авен признался, что не понимает, как выживать под санкциями.

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Ходорковский покинул Россию вскоре после того, как провел около десяти лет в заключении. После начала военной операции на Украине он стал одним из создателей Антивоенного комитета, выступал с критикой операции.

Власти западных стран отрицают, что санкции направлены на смену режима в России. О том, что такой цели нет у НАТО, заявлял канцлер ФРГ Олаф Шольц, наличие подобных намерений опровергало руководство США и Великобритании. Они подчеркивают, что санкции призваны поспособствовать завершению конфликта на Украине.