РЖД отозвали приказ главы рязанского отделения об участии в голосовании

В РЖД назвали приказ «принять меры по участию в голосовании» личной инициативой топ-менеджера. Ранее «Голос» обнародовал приказ главы рязанского отделения МЖД о мобилизации сотрудников на общероссийское голосование

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В РЖД ответили на сообщение наблюдателей о попытке мобилизации сотрудников рязанского отделения Московской железной дороги с целью убедить их принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

«Между ОАО «РЖД» и Центральной избирательной комиссией существует соглашение, по которому компания информирует избирателей, находящихся в пути, о проведении предстоящих голосований», — сообщили РБК в пресс-службе компании. В рамках этого соглашения РЖД транслирует информационные сообщения, предоставленные ЦИК, а также компания информирует сотрудников о возможностях голосования через корпоративные средства массовой информации, подчеркнули в РЖД.

«Что касается данной конкретной телеграммы, то она является инициативой регионального руководителя. В настоящее время телеграмма отозвана. С руководителем проведена необходимая разъяснительная работа», — отметил представитель железнодорожной компании.

Ранее движение «Голос» обнародовало приказ главы рязанского отделения МЖД о мобилизации сотрудников на общероссийское голосование. Документ озаглавлен как оперативный приказ, датируется 26 июня и подписан начальником Рязанского региона Московской железной дороги Сергеем Дмитровым. В нем сказано, что «результаты первого дня общероссийского голосования по поправкам в Конституцию показали неудовлетворительную разъяснительную работу с работниками структурных подразделений» регионального отделения компании.