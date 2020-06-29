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Поправки в Конституцию ,  
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РЖД отозвали приказ главы рязанского отделения об участии в голосовании

В РЖД назвали приказ «принять меры по участию в голосовании» личной инициативой топ-менеджера. Ранее «Голос» обнародовал приказ главы рязанского отделения МЖД о мобилизации сотрудников на общероссийское голосование
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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В РЖД ответили на сообщение наблюдателей о попытке мобилизации сотрудников рязанского отделения Московской железной дороги с целью убедить их принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

«Между ОАО «РЖД» и Центральной избирательной комиссией существует соглашение, по которому компания информирует избирателей, находящихся в пути, о проведении предстоящих голосований», — сообщили РБК в пресс-службе компании. В рамках этого соглашения РЖД транслирует информационные сообщения, предоставленные ЦИК, а также компания информирует сотрудников о возможностях голосования через корпоративные средства массовой информации, подчеркнули в РЖД.

«Что касается данной конкретной телеграммы, то она является инициативой регионального руководителя. В настоящее время телеграмма отозвана. С руководителем проведена необходимая разъяснительная работа», — отметил представитель железнодорожной компании.

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Главное
Политика
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Ранее движение «Голос» обнародовало приказ главы рязанского отделения МЖД о мобилизации сотрудников на общероссийское голосование. Документ озаглавлен как оперативный приказ, датируется 26 июня и подписан начальником Рязанского региона Московской железной дороги Сергеем Дмитровым. В нем сказано, что «результаты первого дня общероссийского голосования по поправкам в Конституцию показали неудовлетворительную разъяснительную работу с работниками структурных подразделений» регионального отделения компании.

«В целях выполнения гражданского долга каждого работника железнодорожного транспорта обязываю руководителей структурных подразделений проанализировать сложившуюся ситуацию и принять все меры по активному участию в голосовании», — говорится в приказе. «О результатах проделанной работы доложить лично 30 июня до 20 часов», — заканчивается документ.

28 июня глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о 115 поступивших жалобах о возможном принуждении и использовании административного ресурса. 25 июня президент Владимир Путин заявил о недопустимости «принудиловки» при проведении голосования по внесению поправок в Конституцию.

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«Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России», — сказал глава государства.

РБК направил запрос в ЦИК.

Авторы: Елизавета Антонова, Светлана Бурмистрова
Теги: РЖД, Конституция, голосование, Рязанская область
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