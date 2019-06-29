В Европе договорились о создании первого в мире «военного интернета»

Германия и Нидерланды объединили свои усилия с целью создания первого в истории «военного интернета», сообщает издание ZDNet. По его данным, соответствующее соглашение министры обороны Германии и Нидерладов Урсула фон дер Лейен и Анк Бейлевелд подписали в минувшую среду в Брюсселе, где проходило заседание глав оборонных ведомств стран — членов НАТО.
Новая объединенная сеть получит название Tactical Edge Networking (TEN). Она станет тестовым вариантом для объединения военных сетей других членов НАТО в будущем.
Штаб-квартира TEN будет находиться в немецком Кобленце, а центр технологического дизайна и прототипирования откроют в нидерландском Амерсфорте. На первом этапе в рамках TEN наладят связь между наземными операциями немецкой армии (D-LBO) и тактической коммуникационной программой FOXTROT Минобороны Нидерландов.