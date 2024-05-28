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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Нетаньяху сообщил о «трагической ошибке» при ударе по Рафаху

Нетаньяху назвал гибель мирных жителей при ударе по Рафаху «трагической ошибкой»
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

При ударе Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа, в результате которого погибли мирные жители, была допущена «трагическая ошибка», заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пишет Associated Press.

26 мая ЦАХАЛ нанесла удар по комплексу ХАМАС в Рафахе, в результате чего в палаточном лагере для перемещенных палестинцев начался пожар. Минздрав сектора Газа, подконтрольный палестинскому движению, заявил, что погибли не менее 45 человек. По его данным, среди жертв были по меньшей мере 12 женщин, восемь детей и трое пожилых людей, три тела не удалось опознать.

«Несмотря на все наши усилия не причинить вреда ни в чем не повинному гражданскому населению, <...> произошла трагическая ошибка», — заявил Нетаньяху в обращении к израильскому парламенту.

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Израиль начал наземную операцию в Рафахе начале мая. Власти объяснили необходимость операции тем, что именно там укрываются четыре из шести уцелевших батальонов ХАМАС, а также содержатся израильские заложники, похищенные во время атаки группировки 7 октября.

24 мая Международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль должен прекратить военную операцию в Рафахе. Там заявили, что наступление ЦАХАЛ в городе может «создать для палестинцев в Газе условия жизни, способные привести к ее полному или частичному физическому уничтожению».

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Израиль Рафах сектор Газа Нетаньяху погибшие
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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