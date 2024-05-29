В США разбился военный самолет
Военный самолет разбился за пределами аэродрома в Альбукерке в американском штате Нью-Мексико, сообщает ABC News со ссылкой на представителей аэропорта.
На борту находился только один пилот, он жив, находится в сознании и доставлен в больницу.
В конце апреля в Нью-Мексико разбился истребитель F-16. Это произошло к западу от базы ВВС Холломан, недалеко от национального парка Уайт-Сандс. Пилот, который был единственным человеком на борту, катапультировался. Его доставили в больницу.
При этом местные власти предупредили, что место происшествия стоило избегать, так как на борту самолета находились «опасные химические вещества».
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