В США разбился военный самолет

Это произошло в штате Нью-Мексико. Единственным человеком на борту был пилот, он выжил

Военный самолет разбился за пределами аэродрома в Альбукерке в американском штате Нью-Мексико, сообщает ABC News со ссылкой на представителей аэропорта.

На борту находился только один пилот, он жив, находится в сознании и доставлен в больницу.

В конце апреля в Нью-Мексико разбился истребитель F-16. Это произошло к западу от базы ВВС Холломан, недалеко от национального парка Уайт-Сандс. Пилот, который был единственным человеком на борту, катапультировался. Его доставили в больницу.

При этом местные власти предупредили, что место происшествия стоило избегать, так как на борту самолета находились «опасные химические вещества».