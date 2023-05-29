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Война санкций ,  
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Президент Польши подписал закон о комиссии по «российскому влиянию»

Президент Польши Дуда подписал вызвавший критику закон о комиссии по «российскому влиянию»
Анджей Дуда пообещал обратиться в Брюссель, чтобы комиссию по расследованию российского влияния создали на уровне ЕС. В Польше закон раскритиковали из-за его потенциального использования против оппозиции
Анджей Дуда
Анджей Дуда (Фото: Peter Cziborra / Reuters)

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению российского влияния в последние 20 лет, передает Gazeta Prawna. Он пообещал направить документ в Конституционный суд для рассмотрения вызывающих сомнения положений. Закон, одобренный польским парламентом, вызвал критику со стороны оппозиции.

Необходимость создать комиссию Дуда объяснил тем, что власти России на протяжении многих лет «пытались различными способами влиять на политику других стран», контролировать их и добиваться выгодных для себя решений.

Изучать российское влияние нужно во всей Европе, считает президент Польши. Он сообщил, что попросит премьер-министра Матеуша Моравецкого сделать запрос об открытии аналогичного органа на уровне ЕС.

Закон приняли обе палаты польского парламента (в большинстве в обеих — правящая Партия права и справедливости). Оппозиция внесла резолюцию о снятии законопроекта с рассмотрения, но она не прошла голосование.

Как пишет Polityka, хотя термин «наказание» в законе о комиссии не упоминается, поскольку применять его могут только суды, она сможет выносить решения о «мерах по исправлению ситуации» — например, лишать попавших под подозрение права на ношение оружия и доступа к секретной информации, а также запрещать занимать государственные должности сроком на десять лет.

Назначать членов комиссии будут большинством голосов в сейме (нижняя палата), а председателя будет назначать премьер-министр (сейчас — Матеуш Моравецкий от все той же правящей партии).

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Газета называет закон явно неконституционным, поскольку комиссия получит полномочия исполнительной, прокурорской и судебной ветвей власти, которые в Основном законе разделены. Обозреватель Polityka Ева Сидлецка пишет, что правящая партия сможет использовать комиссию для допросов оппозиционных политиков и обнародования материалов, собранных против политических оппонентов.

Один из лидеров оппозиционной «Гражданской коалиции», бывший президент Европейского совета Дональд Туск анонсировал в своем Twitter акцию протеста в Варшаве в начале июня и позвал туда президента на «общественные консультации».

С резкой критикой Дуды также выступил депутат сейма от «Левых» (входит в оппозиционную коалицию) Кшиштоф Гавковский. «Он выбрал интересы Партии права и справедливости, а не интересы Польши. Он должен был быть хранителем Конституции, а оказалось, что он является хранителем интересов [лидера партии Ярослава] Качиньского, [премьер-министра] Моравецкого и всей партии», — сказал он изданию Polsat.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Анджей Дуда Польша политическое влияние Россия

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