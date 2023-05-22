Глава Минюста Польши заявил о риске потери страной суверенитета

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 19 мая, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 19 мая, 16:23
В Кремле оценили слова Пашиняна о возможном выходе Армении из ОДКБ Политика, 14:27
Кремль заявил об отсутствии позиции по введению шестидневки Общество, 14:26
Как усилить бренд работодателя: пять трендов ближайших лет Pro, 14:26
В Кремле заявили о резистентности населения России к фейкам с Запада Политика, 14:25
Эксперты назвали сложности для ВСУ из-за многоуровневой обороны России Политика, 14:22
В SberCIB спрогнозировали рост индекса Мосбиржи в ближайшие 4 года Инвестиции, 14:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:22
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Белгородский губернатор заявил о диверсионной группе ВСУ в области Политика, 14:22
В Дании заявили о желании принять мирный саммит по Украине Политика, 14:19
США предложили, чтобы Украина перешла на израильскую модель безопасности Политика, 14:11
«Укрэнерго» заявила о возобновлении электроснабжения Запорожской АЭС Политика, 13:56
Почему параллельный импорт в России со временем сойдет на нет Pro, 13:56
В «Рособоронэкспорте» сообщили о нарушениях по оружейным контрактам Политика, 13:52
Приговоры и помилование: что стало с противниками Лукашенко Политика, 13:51 
Политика ,  
0 

Глава Минюста Польши заявил о риске потери страной суверенитета

Глава Минюста Польши Зебро заявил о потере суверенитета в ЕС из-за действий премьера
Глава Минюста Польши Збигнев Зебро раскритиковал политику премьера Матеуша Моравецкого и назвал ошибочными его решения, касающиеся Евросоюза
Збигнев Зебро
Збигнев Зебро (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Из-за политики премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого страна может потерять суверенитет в Евросоюзе, заявил в интервью Do Rzeczy глава Минюста и генпрокурор Збигнев Зебро.

По мнению Зебро, во всем, что касается отношений Варшавы с Евросоюзом, решения Моравецкого были ошибочными; премьер «несомненно, войдет в историю как человек, который единолично, самовольно, без каких-либо консультаций с советом министров принимал решения с последствиями на десятилетия» (цитата по Onet.pl).

«Мы боролись за него [суверенитет] годами», — сказал Зебро. По словам министра, в декабре 2020 года он вместе со сторонниками предупреждал, что из-за согласия Моравецкого на механизм условности Евросоюза (предусматривает установление связи между получением средств из бюджета ЕС и соблюдением верховенства права в странах-членах) и на план восстановления Польши от пандемии (Krajowy Plan Odbudowy) страна постепенно рискует потерять суверенитет.

«Это то, за что мы боремся, а не какие-то споры о личных амбициях в правительстве», — резюмировал он.

Механизм верховенства права ЕС вступил в силу в январе 2021 года. В соответствии с ним Еврокомиссия может сокращать выдачу средств из бюджета на 2021–2027 годы странам, в которых существует угроза нецелевого использования денег из-за нарушений принципа верховенства закона. Польша и Венгрия в марте 2021 года подали иски против механизма в суд в Люксембурге, но проиграли.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Польша суверенитет Евросоюз Матеуш Моравецкий
Материалы по теме
В Польше посчитали преждевременными мирные переговоры России и Украины
Политика
Премьер Польши пообещал новые изъятия зданий у российского посольства
Политика
Президент Польши исключил поставку Украине истребителей F-16
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter