Глава Минюста Польши заявил о риске потери страной суверенитета

Глава Минюста Польши Збигнев Зебро раскритиковал политику премьера Матеуша Моравецкого и назвал ошибочными его решения, касающиеся Евросоюза

Збигнев Зебро (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Из-за политики премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого страна может потерять суверенитет в Евросоюзе, заявил в интервью Do Rzeczy глава Минюста и генпрокурор Збигнев Зебро.

По мнению Зебро, во всем, что касается отношений Варшавы с Евросоюзом, решения Моравецкого были ошибочными; премьер «несомненно, войдет в историю как человек, который единолично, самовольно, без каких-либо консультаций с советом министров принимал решения с последствиями на десятилетия» (цитата по Onet.pl).

«Мы боролись за него [суверенитет] годами», — сказал Зебро. По словам министра, в декабре 2020 года он вместе со сторонниками предупреждал, что из-за согласия Моравецкого на механизм условности Евросоюза (предусматривает установление связи между получением средств из бюджета ЕС и соблюдением верховенства права в странах-членах) и на план восстановления Польши от пандемии (Krajowy Plan Odbudowy) страна постепенно рискует потерять суверенитет.

«Это то, за что мы боремся, а не какие-то споры о личных амбициях в правительстве», — резюмировал он.

Механизм верховенства права ЕС вступил в силу в январе 2021 года. В соответствии с ним Еврокомиссия может сокращать выдачу средств из бюджета на 2021–2027 годы странам, в которых существует угроза нецелевого использования денег из-за нарушений принципа верховенства закона. Польша и Венгрия в марте 2021 года подали иски против механизма в суд в Люксембурге, но проиграли.