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Правительство упростит переселение в Россию из недружественных стран

Мишустин: правительство упростит переселение соотечественников из недружественных стран
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Правительство упростит участие в программе по переселению в Россию для соотечественников из недружественных стран, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Такую задачу поставил президент Владимир Путин.

«Они смогут подавать заявления не только в государстве, гражданами которого являются, но и за рубежом, где проживают, а также в нашей стране», — рассказал премьер. Переводить и нотариально заверять документы, записи в которых продублированы на русском языке, не придется.

Заявления об участии в госпрограмме от беженцев и получивших временное убежище будут рассматривать по ускоренной процедуре. Для таких кандидатов сократится и пакет необходимых документов: из него уберут свидетельство о рождении, сведения об образовании и трудовом стаже.

Программа по переселению соотечественников в Россию из других стран принята указом Путина в 2006 году. Она направлена на «содействие социально-экономическому развитию регионов и решение демографических проблем на территориях приоритетного заселения». Соотечественниками считаются российские граждане, постоянно проживающие за пределами территории России, лица и их потомки, которые проживают за пределами страны и относятся к исторически проживающим на ее территории народам, те, у кого было гражданство СССР и кто проживает в государствах, входивших в состав СССР и так далее.

Принять участие в программе могут соотечественники в возрасте от 18 лет, которые живут за рубежом, постоянно или временно проживают в России на законном основании либо получили временное убежище в стране. Участие граждан, которым запрещен или ограничен въезд в Россию, запрещено.

В конце марта президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому соотечественники, желающие переселиться в Россию из других стран, с начала 2024 года должны будут доказать владение русским языком. Изменения коснутся россиян, проживающих за пределами России, за исключением Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана.

Теги
Персоны
Михаил Мишустин переселение соотечественников госпрограмма правительство

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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