Власти сообщили об ударе по военному объекту в Хмельницкой области

В результате ударов в Хмельницкой области на складах с горюче-смазочными материалами и «боевыми материальными ценностями» произошли пожары, власти сообщили о восстановлении взлетно-посадочной полосы

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Несколько объектов, в том числе военный, подверглись ударам в Хмельницкой области на западе Украины, заявили в региональной военной администрации.

Власти сообщили о тушении пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения «боевых материальных ценностей». «Выведено из строя пять летательных аппаратов», — добавили в администрации и сообщили о начале восстановительных работ взлетно-посадочной полосы» (в каком именно районе, не уточняется).

В ночь на 29 мая в регионе работала система ПВО, взрывы прогремели также в Киеве, Винницкой, Львовской и других областях, Одессе и Кременчуге. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Одесские власти сообщили, что над городом сбили дрон, обломки которого упали в порту. В результате возник пожар, его потушили, масштаб повреждений уточняется. В Киеве также работала ПВО, взрывы прогремели в нескольких районах столицы. Глава городской военной администрации Сергей Попко заявил, что воздушная атака на столицу была «комбинированной, по разным направлениям», данных о жертвах и пострадавших не было.

С октября 2022 года российское Минобороны отчитывается о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины; в Москве это называют ответом на действия Киева, в том числе взрыв на Крымском мосту. Власти Украины отрицают причастность к произошедшему.

