Лавров: в Европе зреет большой взрыв из-за обострения между Сербией и Косово

Лавров предупредил о «большом взрыве в Европе» из-за Сербии и Косово

Вучич привел армию страны в боеготовность и направил войска в сторону границы с Косово из-за столкновений живущих там сербов со спецназовцами. Протесты начались из-за муниципальных выборов, где победили косовские албанцы

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции в Найроби, назвал новое обострение конфликта между Сербией и частично признанным Косово тревожной ситуацией, передает «РИА Новости».

«Зреет большой взрыв в центре Европы. В том самом месте, где в 1999 году НАТО осуществила агрессию против Югославии в нарушение всех мыслимых принципов Хельсинкского заключительного акта и документов ОБСЕ», — сказал министр. По мнению Лаврова, страны Запада стремятся к «подчинению всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение», и необходимо геополитическое решение, которое будет гарантировать, что «никакой блок, включая НАТО, не имеет права претендовать на доминирование в этой части земного шара»

Лавров заявил также, что сербский народ и сербы «отстаивают свои права на севере автономного края Косово» (цитата по «Интерфаксу»).

На прошлой неделе сербский президент Александр Вучич привел армию в максимальную боеготовность и приказал войскам выдвигаться к линии разграничения с Косово и Метохией. Вучич обвинил косовского премьера Альбина Курти в том, что тот допустил «жестокое применение силы» к живущим там сербам.

Ситуация в регионе обострилась после того, как 26 мая в Косово вступили в должность мэры нескольких городов в северных муниципалитетах. На прошедших в апреле муниципальных выборах победили косовские албанцы, поскольку сербы их бойкотировали. Начались протесты, которые переросли в столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербами. Полиция применила слезоточивый газ, в ходе беспорядков было подожжено несколько автомобилей, передает AP.

29 мая глава Минобороны Сербии Александр Вучевич сообщил, что позднее в понедельник армия страны завершит распределение вдоль границы Косова и Метохии. По его словам, военные остаются в полной боеготовности и готовы выполнить любое задание, которое даст президент, передает Tanjug.

Вучевич также обвинил руководство KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово) в том, что оно «защищает косовскую полицию и косовских узурпаторов, самопровозглашенных мэров», от местных жителей (цитата по Kurir).

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал Приштину принять меры для деэскалации и не делать «никаких односторонних дестабилизирующих шагов».