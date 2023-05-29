Губернатор предложил чиновникам перечислять зарплату на военную операцию

Травников поддержал предложение, согласно которому чиновники могли бы перечислить на нужды спецоперации зарплату за один рабочий день. По его словам, руководители «могут себе позволить перечислить бóльшую сумму»

Андрей Травников (Фото: nso / VK)

Глава Новосибирской области Андрей Травников предложил чиновникам перечислять на нужды спецоперации часть зарплаты. Об этом он заявил на оперативном совещании в региональном правительстве.

На этом совещании заместитель губернатора Сергей Сёмка сообщил, что работники ряда органов исполнительной власти по собственной инициативе перечисляют средства для закупки дорогостоящего оборудования. На эту помощь покупаются антидроновые ружья, беспилотники, тепловизоры, солнечные батареи, также приобретен автомобиль повышенной проходимости. Сёмка предложил поддержать коллег, повторив прошлогоднюю акцию, — перечислить зарплату за один рабочий день в фонд поддержки армии.

Травников поддержал эту идею. Он отметил, что многие вопросы снабжения отлажены на уровне Минобороны, а Беловодскому району ЛНР и Мариуполю регион помогает благодаря бюджетным источникам финансирования. Однако помощь участникам спецоперации нужна — речь идет о покупке оборудования, которое повышает эффективность их действий, «приближает победу, помогает защитить их жизнь», продолжил губернатор, отметив, что «сбор средств — важное дело».

«Поддерживаю предложение об очередной акции перечисления средств из заработной платы в соответствующий фонд. Единственное, добавлю: доходы у всех разные, но думаю, что руководители могут себе позволить перечислить сумму большую, чем дневной заработок. Давайте включимся в помощь армии не только из средств бюджета, но и из личных средств — продемонстрируем, что победа для нас важна», — сказал Травников. Согласно цитате, которую приводят «РБК Новосибирск» и «Коммерсантъ», Травников заявил, что «некоторые руководители, я думаю, смогут перечислить и месячную зарплату».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора и правительства Новосибирской области.

В ноябре первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев сообщил РБК, что готовится проект по упрощению процесса пожертвований на нужды спецоперации. Поправки предусматривают расширение соответствующих налоговых льгот для бизнеса, снятие ограничений на объем налогового вычета для граждан, занимающихся благотворительностью, а также упрощение ведения отчетности для благотворительных организаций и фондов.

«Сейчас [в этой области] возникает очень много вопросов, которые нужно решить с учетом изменившихся обстоятельств... Все возят туда тоннами — и для армии, и для людей. Это все делается какими-то обходными путями. Бизнесу, который отдает много на благотворительность, нужно идти на какие-то ухищрения», — отметил Гусев.