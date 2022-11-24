В Думе подготовят закон по упрощению пожертвований на военную операцию

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Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Думе Дмитрий Гусев начал подготовку законодательной инициативы по упрощению процесса пожертвований на нужды военной операции на Украине. Инициатива поддерживается фракцией, сказал Гусев РБК, в четверг в Думе прошел круглый стол, на котором были собраны предложения представителей бизнеса по планируемым изменениям. На их основе будут сформированы поправки к закону о благотворительности.

Ключевые предложения следующие.

Расширение соответствующих налоговых льгот для бизнеса. Сейчас, согласно Налоговому кодексу, бизнес может учитывать пожертвования, проводимые через НКО, как внереализационные расходы, что позволяет уменьшать налогооблагаемую базу при расчете налога на прибыль. Однако уменьшить базу можно не более чем на 1% от годовой выручки. Предлагается увеличить эту долю до 2–3%.

Снятие ограничений на объем налогового вычета для граждан, занимающихся благотворительностью. В настоящее время вычет по таким расходам предоставляется в размере фактически произведенных расходов (то есть возвращается 13% от пожертвованной суммы), перечисленных благотворительному фонду, но не более 25% от суммы годового налогооблагаемого дохода. «Необходимо расширить возможность применения налогового вычета при перечислении средств активным гражданам, разработать и принять более простую процедуру получения налогового вычета, в том числе по взносам, которые осуществляются напрямую на закупку необходимой экипировки и технических средств, волонтерам как координаторам деятельности», — поясняет Гусев.

Упрощение ведения отчетности для благотворительных организаций и фондов.

«Сейчас [в этой области] возникает очень много вопросов, которые нужно решить с учетом изменившихся обстоятельств... Все возят туда тоннами — и для армии, и для людей. Это все делается какими-то обходными путями, — пояснил Гусев. — Бизнесу, который отдает много на благотворительность, нужно идти на какие-то ухищрения».

После начала спецоперации на Украине благотворительные организации во многих регионах начали собирать пожертвования, предназначенные участникам боевых действий. Такие акции проводились в Карелии, Тамбовской области, Ставропольском крае и других субъектах федерации, как правило, с целью приобретения обмундирования, спальных мешков, ковриков, квадрокоптеров и другого оборудования.

В июне Минобороны создало специальный благотворительный фонд «Защита», который принимает пожертвования от физических и юридических лиц.