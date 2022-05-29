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Mirror узнал о планах Джонсона разрешить продажу в фунтах и унциях

Джонсон объявит, что британские магазины смогут вернуться к имперской системе мер и весов: торговцы вновь получат право продавать товары в унциях и фунтах. От метрической системы Соединенное Королевство отказываться не будет
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Hannah McKay / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил вернуть страну к использованию британской имперской системы мер и весов, сообщает Mirror со ссылкой на источники в правительстве. По их словам, официально об этом объявят в пятницу, 3 июня, приурочив к торжествам в честь 70-летнего юбилея правления королевы Елизаветы II.

Как ожидается, премьер-министр скажет, что в британских магазинах будет разрешено продавать товары в унциях и фунтах (один фунт равен 453 г, одна унция — 28,3 г). Со слов источников, на Даунинг-стрит надеются, что это поможет Консервативной партии укрепить поддержку избирателей, которую она рискует потерять на фоне скандала вокруг Джонсона и вечеринок в разгар пандемии.

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Mirror отмечает, что возвращение британской имперской системы — скорее символический шаг, так как сейчас в Соединенном Королевстве используют и метрическую, и имперскую систему мер (последнюю — с ограничениями).

Британия начала использовать метрическую систему мер в качестве основной в 1995 году. С 2000 года, когда вступила в силу директива Евросоюза о системе мер и весов, продавцы свежих продуктов должны отмерять товар в граммах и килограммах, что вызвало критику со стороны евроскептиков, отмечает Guardian. Приводить цены за фунты и унции по-прежнему можно, но при условии, что они также будут указаны за граммы и килограммы.

По данным Mirror, метрическая система не будет упразднена, но продавцы смогут свободно выбирать, какие единицы измерения использовать.

Джонсон обещал вернуть использование имперской системы мер в магазинах еще во время предвыборной кампании 2019 года, напоминает газета. Ранее The Independent писала, что вернуть в оборот фунты и унции призывали британские продавцы после выхода Великобритании из состава ЕС.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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